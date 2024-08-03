Після атаки БпЛА у Кам'янському районі загорілися резервуари з паливом. Місцеві у соцмережах вже діляться кадрами масштабної пожежі.

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Удари по Ростову

Як пишуть російські ЗМІ, цієї ночі у Ростовській області атакували атаковано ФДКУ "Комбінат "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі.

Пожежа у Ростовській області: дивіться відео



З моменту початку роботи комбінат "Атлас" спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів.

Горить ФДКУ "Атлас" у Кам'янському районі: дивіться відео

Достеменно відомо, що атакований комбінат відпускає нафтопродукти російській армії. Зокрема, ЗМІ писали, що у серпні 2020 року на базі комбінату пройшли спільні навчання Міноборони та Росрезерву у рамках навчань "Кавказ-2020". У показових навчаннях з відпустки нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовувалися три способи – автомобільний, залізничний та трубопровідний.

Губернатор Ростовської області повідомив, що вночі регіон атакували 55 безпілотників. За його словами, обійшлося без постраждалих.