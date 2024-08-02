Пані Надія виправдовується, коли пропонуємо їй присісти на обшарпаній лавці біля будівлі суду для короткої розмови. Ми не перші, хто бере в неї інтерв'ю, але хочемо вірити, що останні, і врешті-решт її особистий жах закінчиться. Вона хвилюється і пояснює, що не скаже більше, аніж ми уже знаємо. Погляд стомлений, але зосереджений – з розумінням того, що з журналістами варто говорити.

"Перші тривожні дзвіночки з'явилися восени 2023 року разом з нестерпним металічним запахом у нашому селі", – каже жінка, і в цей момент чути, як виїжджає автівка. У ній чоловік, який ще декілька хвилин тому в судовому залі божився перед фемідою, що підприємство у селі пані Надії, на яке скаржаться люди, "не працює" і не має жодних найманих робітників.

Тим часом сама пані Надія розповідає нам про свою матір, яка не може пити воду з криниці, оскільки там підвищений рівень кадмію та нітратів. Також у крові літньої жінки зафіксували перевищення ртуті у більш як три рази. У Великій Горожанні на Львівщині, відколи у селі обладнали завод з перероблення друкованих плат, її історія не унікальна. Ледь не кожна криниця – забруднена, що контрастує з історією про завод, "який не працює".

"Заміри робили лаборанти... Це не якась самодіяльність", – стверджує жінка.

Коли розмова добігає кінця, ми обмінюємось контактами та прокручуємо в голові запитання: "Чи справді завод не працює? Що потрібно, аби зупинити, вочевидь, небезпечне підприємство? І, щонайголовніше, хто стоїть за цією історією реально, а не на папері?".

Близько двох місяців тому журналісти-розслідувачі 24 Каналу вирушили на пошуки складних відповідей на прості й логічні запитання. Зараз готові поділитися знайденими фактами, оцінками та ексклюзивними свідченнями джерел, що знайомі з діяльністю заводу зі середини. Детально читайте далі.

ПП "Проблемне Підприємство"

Розташована Велика Горожанна за менш як годину від Львова. На південь від центру села по вулиці Паучка – колишній господарський двір, який тепер обгороджений новеньким сірим парканом з відремонтованими нежитловими будівлями всередині. Номінально ця ділянка все ще належить громаді, адже місцева влада не укладала договір оренди з підприємством. Тобто фактично земля була захоплена ТОВ "РДТ-ІВ", про що кажуть жителі села.

ТОВ "РДТ-ІВ" самовільно зайняла земельну ділянку по вул. Паучка, 10, 11 на території Великої Горожанни, що є проявом свавілля, умисного нехтування норм законодавства,

– йдеться в одному зі звернень громади до влади.

Згідно з даними сервісу YouControl, засновником та керівником підприємства є Шотурма Ігор Васильович. Будівлі на вулиці Паучка не є його власністю – вони належать Салашу Роману Олександровичу, що має брата Володимира, який також причетний до цієї історії, про що ми далі згадаємо. Споруди Шотурма винаймає за договором оренди, на що вказувала комісія зі представників місцевої влади, яка обстежувала об'єкт.

ТОВ "РДТ-ІВ" було зареєстроване у жовтні 2022 року на Івано-Франківщині та по сьогодні не володіє ліцензіями для здійснення будь-якої діяльності. За словами людей і як зрозуміло з припису держінспекції, завод може займатися саме переробленням плат. Економічні види діяльності підприємства: поводження з відходами та інші операції з небезпечною для довкілля сировиною. Однак, схоже, факт відсутності ліцензій хвилює усіх, окрім самого Шотурми, братів Салашів та його адвоката.

На судовому засіданні, яке ми згадували на початку, захисник Шотурми, Валерій Гораль, всіляко відхрещувався від факту, що підприємство здійснює хоч якусь діяльність та має працівників. Аби підкріпити свою тезу, у ролі свідка він викликав Володимира Салаша, який запевнив, що у будівлях, орендованих ТОВ "РДТ-ІВ", зберігається його сировина за особистими домовленостями з братом Романом.

Сам Шотурма поріг суду вирішив не переступати, відрядивши в залу для слухань адвоката Гораля. Ми б уже розчарувалися, але одразу дізнались від пані Надії, що бізнесмен стоїть власною персоною під судом та не заходить всередину.

Він прийшов. Стоїть отам у чорних шортиках,

– з іронічною посмішкою зауважила жінка.

Коли суддя виходить в нарадчу кімнату, біжимо на вулицю до Шотурми. На бордюрі зі Салашем, який докурював сигарету, він сидів, справді, у чорних шортиках. Оминаючи розмови про те, що "завод не працює", питаємо в лоба: звідки Салаш і Шотурма беруть електроніку для перероблювання. Зі слів жителів Великої Горожанни йшлося про сотні тонн сировини, яка вантажівками заїжджала на підприємство ледь не кожного тижня.

Говорити з нами і Шотурма, і Салаш відмовились. Намагаючись бути ввічливими, вони чимало разів сказали: "Вибачте, будь ласка", після чого покрокували подалі від мікрофона. Хоч все ж Шотурма відповів на запитання про закупівлю металобрухту, що це комерційна таємниця. Розгадати цю "комерційну таємницю" було не так важко, але про це згодом.

Якраз закінчилось засідання. Суддя поспішно зачитала рішення, визнавши Шотурму винним у порядку провадження господарської діяльності, та призначила штраф у розмірі… 17 тисяч гривень, стягнувши з нього судовий збір. Вочевидь, свідчення захисту про те, що "завод не працює", були недостатньо переконливими.

"Для початку непогано", – подумали ми, і з цим погодилась пані Надія. Річ у тім, що це була справа за зверненням Державної екологічної інспекції про адміністративне порушення через відсутність висновку ОВД (оцінки впливу на довкілля). Ми розуміли, що на Шотурму і ТОВ "РДТ-ІВ" ще чекає кримінальне провадження про порушення правил екологічної безпеки, за якою можна сісти до 10 років у в'язницю.

Як розслідувачі вирішили шукати зачіпки, розкручуючи які можна було б довести провину Шотурми та його підприємства.

Брехня та її спростування

– Та що ми, дурні тут всі, чи що?

Шшш-ВввУуУу-ШшШ…

… ШШш-вВуУуУ-шШш…

– У них вентилятори… Вентилятори гудуть як Святі!

…шШш-ВВуУу-шШШ

Підприємство у Великій Горожанні гудить на повну: дивіться відео надане 24 Каналу місцевими

Згортаємо відео, яке нам надали місцеві жителі Великої Горожанни та на якому справді чути звук, чи то вентиляторів, чи то витяжки, – та намагаємось знайти остаточно відповідь за запитання: чи працював завод, чи каже правду його власник?

Врешті-решт ми виходимо на особу, що неодноразово бувала всередині підприємства. Після декількох відмов вона анонімно все ж каже нам те, що ми передбачали почути, і те, що у принципі, було і так очевидним. Але перед тим, як дізнатися свідчення цього джерела, ми фіксуємо те, що лежить на поверхні.

Насамперед – судова постанова. Відповідно до рішення Миколаївського райсуду, у травні 2024 року представники Державної екологічної інспекції Львівщини відвідували підприємство у Великій Горожанні, де не могли не помітити обладнання з оброблення відходів, потужністю менше як 100 тонн на добу, та відсутність у заводу оцінки впливу на довкілля. Це стало підставою, як ми вже знаємо, для протоколу про адміністративне правопорушення та штрафу в 17 тисяч гривень.

Відповідно до припису інспекції, ТОВ "РДТ-ІВ" займалось діяльністю, що може мати значний вплив на довкілля. У виробничих приміщеннях – змонтована технологічна лінія з видобування кольорових металів з відходів електронних плат та радіодеталей. Крім того, проводяться підготовчі роботи зі з'єднання елементів, часткове випробування окремих технологічних операцій.

"Я стверджую, стверджую на камеру – підприємство працювало", – каже місцевий депутат Дмитро Роман, коли в нього бере інтерв'ю преса декілька місяців тому. Ця його заява не увійшла до телевізійного сюжету наших колег, але ми її все одно маємо завдяки пані Надії та іншим жителям села, які, наче передчуваючи, записували на камеру свого мобільного телефона кожен подих вітру, що супроводжував боротьбу жителів Великої Горожанни.

Депутат Роман запевняє, що завод працював: відео надане 24 Каналу жителями Великої Горожанни

Жінка зазначає, що коли завод почали підозрювати в забрудненні довкілля восени 2023 року, депутат Роман вирішив його відвідати, аби пересвідчитись у всьому власними очима. Це згодом і дало йому підстави говорити на камеру, що "підприємство працює".

Власне, маючи на руках усе це, ми не здивувалися, коли почули від нашого джерела, що завод у Великій Горожанні працював від осені і аж допоки не відкрили кримінальну справу. Ймовірно, наразі підприємці в чорних шортиках вирішили, що тримати довго Бога за бороду їм не вдасться і тому призупинили діяльність, залягли на дно, зникли з поля зору, сховались як миші під віник… Але запитання: чи надовго? І хто нестиме відповідальність за більш як пів року, вочевидь, незаконної роботи заводу?

"Людей на підприємство завозили з околиць", – каже пані Надія під час однієї із неформальних розмов. Ми розпитуємо людей і справді дізнаємось, що, ймовірно, були працівники з інших поселень неподалік. Але й залучали тих, хто жив у Великій Горожанні. Говорити про співвідношення місцевих до приїжджих – не доводиться, порахувати важко.

Проте все ж, безсумнівно, найпоказовішими свідченнями в цій історії є екологічні дані, які отримали жителі Великої Горожанни, коли залучили екологів. Фахівці констатували, що у місцевій воді підвищений рівень свинцю та кадмію, а в ґрунті – міді, заліза, марганцю, кобальту, свинцю та цинку. Ці хімічні елементи вкрай негативно можуть впливати на організм людини, спричиняючи навіть подекуди смертельні захворювання. Особливо, коли це перевищення у 172 рази, як це, скажімо, з міддю.

У крові матері пані Надії зафіксували перевищення рівня ртуті в понад 3 рази – 16,670 мкг/л, при нормі 5 мкг/л. Не кращі показники в односельчан жінки, що підтверджують результати аналізів, які проводила приватна клініка.

Насмілимось припустити, що відповідні показники у ґрунті, воді та крові людей спричинені витоком "невідомих речовин" з ряду каналізаційних колодязів, які з'єднанні з приміщенням підприємства. На кадрах люди неодноразово фіксували цей витік, крім того, звідти брали проби на аналізи фахівці-екологи.

Через каналізаційний колодязь з підприємства у Великій Горожанні витікає невідома речовина / Фото надані 24 Каналу місцевими жителями

Варто згадати до цієї теми про ще одну важливу деталь. За допомогою сервісу Import Genius ми виявили, що жовтнем 2023 року (якраз тоді, коли завод у Великій Горожанні почав "не працювати", і це помітили мешканці села) датується прибуття до Шотурми різних хімічних речовин, відповідно до договорів з турецькими компаніями.

Назви більшості речовин пересічному читачеві невідомі, однак зупинимось на хлораті натрію, який є окислювачем. Теоретично, його інколи можна використовувати, як і для переробки друкованих плат, так і каталізаторів у різних хімічних процесах. Водночас саме ця сполука може спричиняти окислення металів у ґрунті та воді, що підвищує їхню мобільність і доступність.

Жителі Великої Горожанни, коли зазирали на територію заводу, бачили спустошені пластмасові баки. Не виключено, що частина з них – це імпорт з Туреччини згідно з договорами, які укладав Шотурма.

Порожні баки на території підприємства у Великій Горожанні: відео надане 24 Каналу жителями села

Три кола знайомств

Коли ми їхали на судове засідання, постало, на перший погляд, досить складне питання: звідки Шотурма й Салаш беруть сировину для подальшої її переробки? До того ж сам бізнесмен назвав це "комерційною таємницею", якщо ви пригадуєте.

Проте розгадка досить-таки проста, і тепер нам це видається не найскладнішою таємницею в цій історії.

Отож саме час дізнатися про ПП "Скупка РЕК", розташоване у Львові за адресою вулиця Сяйво, 12. Насамперед увагу привертає те, що цю компанію не можна знайти в жодному державному реєстрі, хоча вона має сайт і позначку на Google maps. На головній сторінці видніється червоними літерами:

Салаш Володимир або Шотурма Ігор. Посилки приймаємо з понеділка по п'ятницю! Розрахунок у день, отримання до 24:00!

Скуповує "Скупка РЕК" саме радіодеталі, які згодом, як ми підозрюємо, відправляються у Велику Горожанну на переробку. Excel-таблиця з цінами на електробрухт налічує 15 сторінок, серед яких – різні моделі мікросхем, плат, акумуляторів, двигунів, каталізаторів, транзисторів та багато чого іншого.

Через те, що назва зі сайту ПП "Скупка РЕК" не присутня у жодній з публічних державних баз даних, доступній пересічній людині, не до кінця зрозуміло, як ця компанія функціонує. До того ж у судовому реєстрі є справа про самовільне захоплення землі якраз-таки за тією адресою, де працює ПП "Скупка РЕК".

Ще у 2018 році Львівська міська рада звернулася до прокуратури й суду, оскільки ФОП Бек Богдан Ігорович, підозрювали, самовільно зайняв земельну ділянку площею у понад 0,7 квадратного гектара за адресою вулиця Сяйво, 12. В одному з рішень йдеться, що на відповідній ділянці вставили поруч з іншими об'єктами: "об'єкт нерухомого майна, в якому здійснюється скупка каталізаторів та плат". Вочевидь, мовиться саме про ПП "Скупка РЕК".

Не сплачуючи оренду, ФОП Бек Богдан Ігорович міг завдати чималих збитків Львову, працюючи від 2013 щонайменше до 2017 року. Вартість ділянки, яку він свавільно захопив, за офіційними оцінками становить 15 мільйонів 250 тисяч гривень, що є солідною сумою для міського бюджету. Назвати цей епізод чимось "ексклюзивним" не можна аж ніяк, оскільки завод з переробки плат у Великій Горожанні також, ймовірно, працює на земельній ділянці, яку свавільно захопив, і місцева влада не може з цим нічого зробити.

Для зручності ми вирішили групувати різних впливових знайомих і бізнес-партнерів Шотурми у так звані "кола зв'язків". З огляду на цю кримінальну справу про захоплення земельної ділянки на вулиці Сяйво та інші уже відомі факти, у перше "коло зв'язків" відносимо таких осіб:

Бек Богдан Ігорович. Головний обвинувачуваний ФОП у цій справі, яку закрили за закінченнями строків у березні 2023 року. Станом на липень 2024 року в нього наявних 6 незакритих виконавчих проваджень про стягнення боргів перед різними державними інстанціями. Зокрема, прокуратурою та комунальними підприємствами.

Салаш Роман Олександрович. Як ми вказували на початку, власник приміщень у Великій Горожанні, що орендує ТОВ "РДТ-ІВ", керівником якого є Шотурма.

Салаш Володимир Олександрович. Брат Романа Салаша, який був свідком на судовому засіданні, при тому стверджуючи, що ТОВ "РДТ-ІВ" у Великій Горожанні нібито не працює. Разом зі Шотурмою скуповує електробрухт, про що йдеться на сайті ефемерного ПП "Скупка РЕК".

Коротко про кожного з фігурантів матеріалу / Інфографіка 24 Каналу

Трохи дослідивши Салашів, ми окреслили друге "коло зв'язків", на яке має вихід Шотурма. Власне, Володимир Салаш є одним з історичних засновників ТОВ "Родій" разом з Шестеріковим Борисом Миколайовичем. Цей чоловік, своєю чергою, разом зі, ймовірно, дружиною Іриною Андріївною є керівником і засновником ТОВ "Неліквід", що займається аналогічною діяльністю, як і "Скупка РЕК" – тобто скуповує плати та інший електробрухт (принаймні так написано на сайті компанії).

ТОВ "Неліквід" укладало контракт з китайською компанією у місті Чженчжоу на імпорт устаткування. Йдеться про обладнання для подрібнення, розмелювання та утилізації електронних плат, яке прибуло в Україну у 2020 році. Обсяг імпорту, згідно з даними YouControl, оцінюють у суму від 6,5 до 7 мільйонів гривень. Підозріло й цікаво водночас, що завод ТОВ "РДТ-ІВ", який, вочевидь, функціонує у Великій Горожанні з осені 2023 року, також потребує для роботи устаткування для подрібнення і перероблювання плат. До того ж місцеві жителі говорили, що допомагали Шотурмі розвантажувати відповідне китайське обладнання весною 2023 року, і не підозрювали, чим це може обернутися за декілька місяців.

Отже, друге умовне "коло зв'язків" Шотурми – це сімейство Шестерікових. До речі, з огляду на фейсбук-сторінку Ірини Шестерікової, живе пара небідно: поїздки за кордон на пальмові узбережжя влітку; гірськолижний відпочинок – взимку; донька подружжя навчається у приватному ліцеї, а син – потрохи входить у бізнес і володіє нерухомістю. Власне, трохи менш як 3 роки тому Сергій Борисович Шестеріков зареєстрував ФОПа з КВЕДом, що дозволяє здійснювати відповідну діяльність – гуртову торгівлю відходами та брухтом…



Як Шестерікові пов'язані з Шотурмою через Салаша / Інфографіка 24 Каналу

Відхиляючись від основної теми, ні ми, ні пані Надія, ні інші мешканці села не розуміємо, чому Салаші і Шотурма послуговуються російською в публічному просторі. Скажімо, Володимир Салаш у соціальних мережах – Владимир, а Ігор Шотурма – Игорь. Не кажучи вже про те, що "Скупка РЕК" була – ЧП "Скупка РЭК" від початку свого заснування у Львові. І телеграм-канал досі так підписаний.

Як фігуранти нашого матеріалу послуговуються російською / Скриншоти зроблені 24 Каналом

"Ти маєш розуміти, що це твоя земля, твоя мова", – каже пані Надія, коли ми говоримо з нею про "бізнес-стратегію" заводу у Великій Горожанні. Тут пояснювати багато не потрібно: коли ти починаєш власну справу, важливо розуміти, що робиш ти це у місці, де твоє коріння і де будуть жити твої діти. Звісно, не завжди хочеться платити за дорогі очисні екологічні станції, але все одно це краще, аніж будуть нарікати на кобальт, свинець та цинк майбутні покоління.

Третє коло зв'язків Шотурми, яке ми знайшли, але яке, вочевидь, є першим хронологічно у його біографії, – Івано-Франківське. Підозрюємо, що з його рідного краю.



Кола зв'язків Ігоря Шотурми / Інфографіка 24 Каналу

У 2010-11 роках Шотурма мав ФОПа з КВЕДом – виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу. Під цей ФОП був підв'язаний номер – +380976465109 – за цим же номером зареєстрований ФОП особи, на ім'я Соківка Дарія Миколаївна.

Дарія Соківка є членкою сім'ї такого собі Каспрука Романа Романовича, має з ним спільне майно, що показують декларації. Якщо є декларації, то маємо справу з посадовою особою! Власне, Каспрук Роман Романович є начальником Рогатинського відділення поліції охорони в Івано-Франківській області.

Звісно, спільний номер телефону не є переконливим аргументом. Однак саме ця маленька деталь допомогла виявити, що Шотурма був свідком на одному суді разом зі сином Каспрука – Каспруком Ігорем Романовичем, про що свідчить запис сервісу YouControl. Усе просто: адміністративне правопорушення, водіння напідпитку. Справу за 130 статтею закрили через закінчення строків.

І ще б це була одна єдина така справа, але – ні. Також в іншій справі про водіння напідпитку Шотурма був свідком разом з Каспруком, також за даними YouControl. Цю справу також закрили через сплив строків.



Третє коло знайомств Шотурми – Каспруки / Інфографіка 24 Каналу

Боротьба триває

На що готові українці, коли їхній землі загрожує небезпека: неважливо яка – збройна, політична чи екологічна? Історія нашої держави окроплена кров'ю боротьби за право на достойне та вільне життя… І це пам'ятають мешканці Великої Горожанни.

Громада села заснувала організацію "Об'єднана Горожанна" зі 365 мешканцями, аби зупинити незаконну діяльність ТОВ "РДТ-ІВ". Громада виходила на мітинг проти заводу, писала скарги навіть до президента. І поки ще вірить у торжество закону, яке повинно обов'язково наступити.

Ми спілкуємось з пані Надією, яка є головою правління "Об'єднаної Горожанни", уже декілька тижнів. Щодня отримуємо через листування відписки від усіх можливих адміністративних установ про те, що "відкрили кримінальне провадження", "триває досудове розслідування", "поліція вживає заходів"… А гнів громади з кожним днем лише посилюється.

За день до публікації цього матеріалу ми отримали кадри від жителів села, на яких фура вивозить, ймовірно, електроніку з території підприємства у Великій Горожанні. Припускаємо, це пов'язано з тим, що місцева влада почала займатися проблемними питаннями. Нарешті створили комісію, яка провела заміри ділянки, яку міг самовільно захопити Шотурма і Салаші. З огляду на це, схоже, справа буде рухатися.

Завантаженя фури сировиною на території підприємства / Фото надані 24 Каналу місцевими жителями

Староста села Микола Зінченко у розмові з нами висловив сподівання, що підприємство таки перестане функціонувати. До речі, він абсолютно заперечив те, що йому пропонували хабар для гальмування процесу. Сам Шотурма не захотів з нами говорити, але наголосив, що винним себе не вважає. Його адвокат Гораль взагалі був не в курсі того, що відбувається.

"Рабство починається з мовчання", – каже нам пані Надія від імені усіх ініціативних мешканців, і ми розуміємо, що жителі маленького села Велика Горожанна будуть готові йти до мети. Навіть якщо закон не спрацює. Якщо правоохоронці їх ігноруватимуть. Якщо місцева влада не буде захищати інтересів власних виборців.