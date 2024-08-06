Так, росЗМІ пишуть, що загинули троє працівників, які демонтували трубопровід, передає 24 Канал.

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Вибух на заводі "Авангард"

Вибух прогримів на оборонному заводі окупантів "Авангард". Пропагандисти пишуть, що стався в будівлі цеху.

У корпорації "Ростех", якій належить завод, заявили, що вибух стався нібито, коли працівники демонтували трубопровід за допомогою безвогневого різання, тобто з використанням води та піску. Троє осіб зазнали термічних опіків, померли на місці.

Де розташований завод Авангард: дивіться на карті