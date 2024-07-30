У мережі вже публікують кадри того, як величезний стовп диму здіймається над оборонним підприємством.

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Пожежа на заводі у Єкатеринбурзі

Як пишуть російські ЗМІ, горить один із корпусів підприємства, загоряння фіксують на площі у 1000 метрів квадратних.

Часткове обвалення даху сталося через пожежу в одному з цехів на території "НВО автоматики" в Єкатеринбурзі,

– пишуть росіяни.

Пожежа на заводі "НПО автоматики": дивіться відео

Відомо, що "НВО автоматики ім. Н.А. Семихатова" – це одне з найбільших підприємств Росії у галузі розробки та виготовлення систем управління та радіоелектронної апаратури для космічної техніки. Там, зокрема, створюють системи управління ракет-носіїв "Союз-2".

Що відбувається у Єкатеринбурзі: дивіться відео

До слова, сьогодні росіяни повідомляли про атаку БпЛА на Північну Осетію. Лунали вибухи у районі аеродрому "Моздок", який розташований за 1000 кілометрів від кордону України. Там також було видно дим та пожежу.