Місцеві скаржаться на їдкий дим, який заполонив місто. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про пожежу у Ростові

За інформацією російських ЗМІ, у Ростові сталася пожежа на складах. Вони стверджують, що горить полікарбонат.

Пожежа у Ростові: дивіться відео

В МНС Росії повідомили, що пожежа охопила площу в 500 квадратних метрів. Дим від пожежі можна побачити в центрів міста.

Пожежу видно в центрі міста / Фото росЗМІ

Місцеві скаржаться на те, що їдкий дим заполонив місто. Водночас за інформацію з мережі, на місці пожежі, можливо, росіяни тримали велику кількість комплектуючих для дронів.

Наразі відсутня інформація про постраждалих. Про причини займання наразі не повідомляють.

Нагадаємо, що на початку липня в Ростові відбулася диверсія на залізниці. Російські телеграм-канали намагалися виправдати подію, стверджуючи, що "горить трава".