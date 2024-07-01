Нагадаємо, що нещодавно агенти руху "Атеш" здійснили диверсію на залізниці поблизу Смоленська. Вона допомагала росіянам у виробництві та переміщенні військової техніки.

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Що відомо про диверсію у Ростові

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в Ростові-на-Дону у районі Батайська відбулася диверсія на залізничній колії.

Пожежа на залізниці у Ростові / Фото Петра Андрющенка

За його словами, російські телеграм-канали намагалися традиційно переконати місцевих у тому, що це "горить трава". Втім, росіян не влаштувала така відповідь, адже трава не може горіти чорним димом.

На наданому відео можна побачити, що горить зовсім не трава, а залізнична колія.

Пожежа на залізничній колії у Ростові-на-Дону: дивіться відео

До слова, це вже не перша диверсія на залізницю у Ростові. Раніше агенти "Атеш" підірвали релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону – Маріуполь.