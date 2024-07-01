Напомним, что недавно агенты движения "Атеш" совершили диверсию на железной дороге вблизи Смоленска на железной дороге вблизи Смоленска. Она помогала россиянам в производстве и перемещении военной техники.

Смотрите также Это не альтернатива Крымскому мосту: в каком состоянии железная дорога, что строят россияне

Что известно о диверсии в Ростове

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Ростове-на-Дону в районе Батайска произошла диверсия на железнодорожном пути.

Пожар на железной дороге в Ростове / Фото Петра Андрющенко

По его словам, российские телеграм-каналы пытались традиционно убедить местных в том, что это "горит трава". Впрочем, россиян не устроил такой ответ, ведь трава не может гореть черным дымом.

На предоставленном видео можно увидеть, что горит вовсе не трава, а железнодорожный путь.

Пожар на железнодорожном пути в Ростове-на-Дону: смотрите видео

К слову, это уже не первая диверсия на железную дорогу в Ростове. Ранее агенты "Атеш" взорвали релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону – Мариуполь.