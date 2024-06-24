Об этом 24 Каналу сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, железная дорога – это не альтернатива Крымскому мосту.

Стоит внимания Россияне готовятся к новому наступлению на Юге: когда оно может начаться

Какие последствия будет иметь запуск железной дороги

Железная дорога Ростов-на-Дону – Мариуполь – это абсолютно независимая ветка логистического снабжения на юг Донецкой области и почти на всю оккупированную территорию Запорожской области.

Сейчас россияне достраивают сообщение в районе поселка Маловодное, где должна соединиться новая железная дорога с существующей веткой Мариуполь – Волноваха – Донецк. Последние 4 – 5 дней оккупанты заняты тем, что проводят финальные работы. Поэтому даже нет сообщения между Мариуполем и Волновахой.

Если поедут первые поезда, то это будет сигналом для подготовки очередного наступления россиян летом. От того поедет, или не поедет, много будет зависеть, в частности, где будет наступление. Ведь здесь и Работино, и направление в районе Гуляйполя, Пологов, Угледара. Все это заиграет другими цветами, потому что это совсем другая скорость и количество,

– сказал Андрющенко.

Кроме того, уже бонусом россияне минимизируют риски от вывода из строя Крымского моста. Ликвидация моста точно повлияет на общественное настроение не просто в России, но и на полуострове, потому что остановится полное снабжение, что будет сеять хаос среди гражданского населения.

Важно! Глава ГУР МО Кирилл Буданов признавал, что ветка из Ростова в Крым может стать серьезной проблемой, однако надеется, что с железной дорогой удастся "справиться".

С военной точки зрения, это тоже изменит картину снабжения, например, в Мелитополь, учитывая расстояние, и, например, обеспечения Херсонщины и Крыма.

Отметим, что на днях агент движения "Атеш" устроил диверсию в российском Ростове-на-Дону. На опубликованных кадрах видно, как языки пламени лижут релейный шкаф на железной дороге.