Керченский мост еще с первых месяцев полномасштабного вторжения перестал быть надежным и безопасным путем для переброски техники и личного состава оккупантов в Крым. Постоянные атаки Украины на корабли Черноморского флота и справедливое опасение за судьбу "незаконной конструкции" подтолкнули врага к построению альтернативной дороги с материковой России к захваченному полуострову. Так, страна – агрессорка уже более года строит железную дорогу из Ростова в Крым. Она будет проходить также через Мариуполь и Бердянск.

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"Атеш" "подорвали" российские надежды

Однако украинские патриоты тоже не планируют сидеть, сложа руки. Они напомнили оккупантам, что у железной дороги, как и у Крымского моста, нет никакого другого шанса, как быть уничтоженной.

Участники движения сопротивления "Атеш" опубликовали видео, на котором языки пламени лижут релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону – Мариуполь.

Поджог на железной дороге в Ростове: смотрите видео

Партизаны подчеркнули важность диверсии, совершенной их агентом. Там напомнили, что эта железнодорожная ветка играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между различными частями Южного военного округа России, а также открывает доступ к морскому пути.

Повстанцы показали, как сжигают российские мечты создать альтернативу Крымскому мосту / Фото "Атеш"

Партизаны указали координаты части железной дороги, где устроили диверсию / Фото "Атеш"

"Такие диверсии не позволяют оккупантам расслабиться, напоминая, что они должны нести ответственность за свои действия, даже на территории России", – говорится в сообщении "Атеш".

Обратите внимание! В конце марта глава ГУР Кирилл Буданов, заявлял, что железная дорога из России на оккупированные территории почти достроена. Кроме того, чиновник признавал, что ветка из Ростова в Крым может стать серьезной проблемой. Тогда разведчик выразил надежду, что с железной дорогой удастся "справиться". По его мнению, ее вопрос можно решить гораздо проще, чем Крымского моста.