Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что враг осуществляет маневры тепловозов в городе. Также оккупанты вывели из порта очередной балкер.
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Россияне, по словам Андрющенко, осуществляют маневры пустых тепловозов в городе. Пока неизвестно, для чего враг осуществляет подобные движения. Вероятно, оккупанты таким образом готовятся к продолжению строительства железной дороги.
Это точно какие-то недобрые знаки, потому что, зачем им кататься, они готовятся к чему-то. К чему именно готовятся мы понимаем,
– отметил советник городского головы Мариуполя.
Кроме этого, Андрющенко рассказал, что из порта вышел очередной балкер, судно для перевозки грузов. Зашел он в порт тайком, враг нашел место для швартовки судов, которое трудно увидеть. Также увеличилось количество людей и грузовиков, которые едут в порт.
Логистика оживает, оживает очень неприятно для нас, как учитывая мародерство, так и учитывая военную составляющую,
– отметил советник городского головы Мариуполя.
Россияне действительно быстро способны закончить строительство железной дороги. Андрющенко добавил, что сейчас враг что-то перетаскивает из Мариуполя в Ростов, что именно пока неизвестно, вероятно, для наращивания сил для строительства.
Железная дорога от Мариуполя до Ростова-на-Дону: коротко
- Начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что российская железная дорога может стать серьезной проблемой. В то же время он выразил надежду, что Украина с ней справится.
- Враг очень быстро укладывает рельсы: на снимках от 6 апреля на одном из участков еще не было рельсов, а 14 апреля уже были. Украинские военные пока не имеют шанса поразить место, где живут инженеры, которые строят железнодорожное сообщение. Эти люди расселены по селу Гранитное.
- В то же время британская разведка сообщила, что железнодорожное сообщение проходит через территорию, которую могут поражать украинские высокоточные системы дальнего радиуса действия. Также она отметила, что эта железная дорога является одним из крупнейших инфраструктурных проектов, которые Россия осуществила на временно оккупированных территориях Украины.