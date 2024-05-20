Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что враг осуществляет маневры тепловозов в городе. Также оккупанты вывели из порта очередной балкер.

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Россияне, по словам Андрющенко, осуществляют маневры пустых тепловозов в городе. Пока неизвестно, для чего враг осуществляет подобные движения. Вероятно, оккупанты таким образом готовятся к продолжению строительства железной дороги.

Это точно какие-то недобрые знаки, потому что, зачем им кататься, они готовятся к чему-то. К чему именно готовятся мы понимаем,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Кроме этого, Андрющенко рассказал, что из порта вышел очередной балкер, судно для перевозки грузов. Зашел он в порт тайком, враг нашел место для швартовки судов, которое трудно увидеть. Также увеличилось количество людей и грузовиков, которые едут в порт.

Логистика оживает, оживает очень неприятно для нас, как учитывая мародерство, так и учитывая военную составляющую,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Россияне действительно быстро способны закончить строительство железной дороги. Андрющенко добавил, что сейчас враг что-то перетаскивает из Мариуполя в Ростов, что именно пока неизвестно, вероятно, для наращивания сил для строительства.

Железная дорога от Мариуполя до Ростова-на-Дону: коротко