Российский диктатор Владимир Путин 18 марта заявил о строительстве железнодорожной ветки от Ростова-на-Дону на юге России через временно оккупированные территории Украины в Крым. Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.
Читайте также Удалось ли сбить наступательный потенциал россиян: майор ВСУ сказал, что происходит на Востоке
По словам Путина, новая линия в итоге должна достичь Севастополя и призвана обеспечить дублирование керченского моста. Первый завершенный участок железной дороги якобы возобновил доступ к Бердянску. Впрочем, в разведке отмечают, что существующая железная дорога проходит через территорию, которую могут поражать высокоточные ударные системы большой дальности.
Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка длиной почти 60 км строилась восемь месяцев.
Это почти наверняка один из крупнейших инфраструктурных проектов, которые Россия осуществила на временно оккупированных территориях Украины, и восстанавливает железнодорожное сообщение, которое было прервано из-за боевых действий за пределами Донецка,
– говорится в отчете.
Вероятно, на данном этапе одной из главных целей новой ветки будет поддержка российской военной инфраструктуры в Мариуполе.
Что сейчас происходит во временно оккупированном Бердянске
- Оккупанты расстреляли гражданского 50-летнего мужчину во временно оккупированном городе. Это произошло на старом кладбище. В ФСБ утверждают, что он якобы "готовил теракт".
- Россияне "отжимают" жилье у жителей временно оккупированных территорий. Так заявления об этом в полицию написало более 1,5 тысяч жителей Бердянска. Впрочем это – лишь треть от общего объема, ведь люди, которые обратились в милицию, выехали из оккупированной территории.
- Во время незаконных "выборов" президента России во временно оккупированном городе прогремел взрыв. Он произошел в здании учебного заведения, где россияне организовали так называемый "избирательный участок".