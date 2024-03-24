Таким образом оккупационная армия пытается пробивать путь своей пехоте, которая без этой помощи не способна выполнить задание. Подробнее о боях на Востоке 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Обратите внимание После Авдеевки россияне на кураже, – защитники города о выходе из окружения и преимуществе врага

Тактика врага

Враг не оставляет попыток продвигаться вперед. Оккупанты продолжают применять тактику стирания позиций наших военных КАБами. Кроме этого, российские войска ежедневно по несколько раз на технике штурмуют позиции бойцов ВСУ. Также противник широко использует FPV-дроны, как на переднем краю, так и позади, пытаясь ломать логистику Сил обороны.

Однако сейчас нам удалось немного сбить наступательный потенциал армии России,

– сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады.

На сегодня на Авдеевском направлении враг уже не может давить и наступать всем широким фронтом, а вынужден локализовано организовывать свои штурмовые действия, что уменьшает динамику и дает возможность бойцам 3 ОШБр концентрироваться на более эффективном нанесении поражения.

Это не говорит о том, что враг оставил свои попытки, или у россиян закончились ресурсы. Вражеская артиллерия работает круглосуточно, КАБы падают. Иногда после прилета не остается даже блиндажей,

– отметил Жорин.

Он отметил, что управляемая авиационная бомба – неточное оружие, но в этой ситуации точность не помогла бы. Ведь когда в один квадрат падает 60 бомб, то не остается ничего. Выжить и сохранить позиции невозможно.

"Даже учитывая такую тактику, существенного успеха россияне не имеют", – заметил майор ВСУ.

Как россияне наступают на Востоке: смотрите на карте

Достижения бойцов ВСУ

За последние несколько дней бойцы 3 ОШБр уничтожили более двух десятков вражеской техники, в частности танки и боевые бронированные машины. Ведь враг в последнее время на Авдеевском направлении активно использует танки, как такси. То есть, даже не для штурмовых действий, а просто для переброски пехоты.

Мы ежедневно видим, как оккупанты используют танки и ежедневно уничтожаем их,

– добавил Жорин.

Россияне несут сумасшедшие потери техники и личного состава. Однако не надо забывать, что возможности и ресурсы нашего врага до сих пор остаются высокими.

Ситуация на Авдеевском направлении: последние новости