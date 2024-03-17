Ситуация на восточном фронте остается сложной. Враг не прекращает наступать. Несмотря на это защитникам удается наносить противнику весомые потери.
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Сорванный штурм россиян
Оккупанты за последние сутки более десятка раз пытались проводить атаки украинских позиций на Авдеевском направлении. В частности, враг был активен в районах таких населенных пунктов, как Бердичи, Тоненькое, Невельское, Первомайское Донецкой области.
Так, по словам наших военных, россияне бросили на Бердичи и Тоненькое штурмовые группы.
Однако, у врага "что-то", как всегда, пошло не по плану – он не смог выполнить поставленную перед ним командованием задачу и вернулся из него в "неполном" составе.
А все потому, что оккупанты, которые пошли на штурм, оказались на прицеле украинских "птичек".
Так, наступление оккупантов в районе Тоненькое было сорвано с помощью FPV-дронов. БПЛА ударили по вражескому бронетранспортеру МТ-ЛБ, который перевозил российских штурмовиков.
Потеряв "колеса", пехота оккупантов пыталась наброситься уже собственными пятками. Впрочем, наши "angry birds" продолжали бить по ним.
"Прилет" по оккупантам в Тоненьком: видео Милитарный
Подобная ситуация произошла и в районе села Бердичи. Там противник тоже попытался продвинуться – и получил за это мощного "леща". Силы обороны поразили БМП-3. Также было уничтожено несколько китайских мотовездеходов Desertcross-1000-3 с вражеской пехотой.
Что произошло в районе Бердичи: видео Милитарный
Что происходит на Авдеевском направлении
- За последние сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений. 11 раз россияне пробовали наступать на Авдеевском направлении. Эти атаки были отбиты.
- Напомним, что после захвата Авдеевки, враг продолжил наступление именно на этом направлении, чтобы истощить украинские силы. Противник смог оккупировать несколько сел, однако по состоянию на сегодня Силам обороны удалось остановить россиян.
- Оккупанты буквально застряли в районах Бердичев и Тоненькое.
- Кроме того, страна – агрессорка перенесла свои основные усилия на Новопавловское направление. Там противник атакует с двойной силой. Так, только за минувшие сутки он 28 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны на этом направлении. Защитники в дальнейшем сдерживают оккупантов в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области.
- Украинские военные за последние сутки ликвидировали еще 1160 оккупантов, 11 танков, 24 БМП, 1 средство ПВО и еще много другой техники.