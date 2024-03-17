Ситуация на восточном фронте остается сложной. Враг не прекращает наступать. Несмотря на это защитникам удается наносить противнику весомые потери.

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Сорванный штурм россиян

Оккупанты за последние сутки более десятка раз пытались проводить атаки украинских позиций на Авдеевском направлении. В частности, враг был активен в районах таких населенных пунктов, как Бердичи, Тоненькое, Невельское, Первомайское Донецкой области.

Так, по словам наших военных, россияне бросили на Бердичи и Тоненькое штурмовые группы.

Однако, у врага "что-то", как всегда, пошло не по плану – он не смог выполнить поставленную перед ним командованием задачу и вернулся из него в "неполном" составе.

А все потому, что оккупанты, которые пошли на штурм, оказались на прицеле украинских "птичек".

Так, наступление оккупантов в районе Тоненькое было сорвано с помощью FPV-дронов. БПЛА ударили по вражескому бронетранспортеру МТ-ЛБ, который перевозил российских штурмовиков.

Потеряв "колеса", пехота оккупантов пыталась наброситься уже собственными пятками. Впрочем, наши "angry birds" продолжали бить по ним.

"Прилет" по оккупантам в Тоненьком: видео Милитарный

Подобная ситуация произошла и в районе села Бердичи. Там противник тоже попытался продвинуться – и получил за это мощного "леща". Силы обороны поразили БМП-3. Также было уничтожено несколько китайских мотовездеходов Desertcross-1000-3 с вражеской пехотой.

Что произошло в районе Бердичи: видео Милитарный

Что происходит на Авдеевском направлении