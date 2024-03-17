С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла 430 740 личного состава. Кроме того, враг также понес многотысячные потери в технике.

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Актуальная статистика потерь врага

За более чем 2 года полномасштабной войны Россия потеряла:

личного состава – около 430 740 (+1160) человек,

танков – 6 790 (+11),

боевых бронированных машин – 12 997 (+24),

артиллерийских систем – 10 634 (+28),

РСЗВ – 1 017 (+0),

средства ПВО – 720 (+1),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 272 (+4),

крылатые ракеты – 1 922 (+0),

корабли /катера – 26 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 14 073 (+49),

специальная техника – 1 723 (+11).



Потери России по состоянию на 17 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В течение суток Силы обороны также нанесли удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники противника и пункта управления. Кроме того, украинские защитники также дали отпор 2 ДРГ, которые зашли на территорию Сумской области.

Российские добровольцы наносят потери оккупантам

Добровольцы из легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона продолжают спецоперацию на территории Белгородской и Курской областей. Они метко уничтожают военные объекты врага, а также наносят ему немалые потери.

Как сообщил Алексей Барановский – боец легиона "Свобода России", пока нет точной информации о количестве потерь путинской армии. По приблизительным данным, говорится о нескольких десятках убитых и раненых.

Мы (российские добровольцы), грубо говоря, с дронов видим, что попало куда надо, и там все умерли. Но чтобы это подсчитать, нужно определенное время, его не всегда хватает на анализ,

– заявил Барановский.

В то же время он добавил, что добровольцы все записывают. Подробную статистику по потерям путинской армии в легионе "Свобода России" пообещали опубликовать позже.