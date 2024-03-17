Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 430 740 особового складу. Окрім того, ворог також зазнав багатотисячних втрат у техніці.
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Актуальна статистика втрат ворога
За понад 2 роки повномасштабної війни Росія втратила:
- особового складу – близько 430 740 (+1160) осіб,
- танків – 6790 (+11),
- бойових броньованих машин – 12 997 (+24),
- артилерійських систем – 10 634 (+28),
- РСЗВ – 1 017 (+0),
- засоби ППО – 720 (+1),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 272 (+4),
- крилаті ракети – 1 922 (+0),
- кораблі /катери – 26 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 073 (+49),
- спеціальна техніка – 1723 (+11).
Втрати Росії станом на 17 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Протягом доби Сили оборони також завдали ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки противника та пункту управління. Окрім того, українські захисники також дали відсіч 2 ДРГ, які зайшли на територію Сумської області.
Російські добровольці завдають втрат окупантам
Добровольці з легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону продовжують спецоперацію на території Бєлгородської та Курської областей. Вони влучно знищують військові об'єкти ворога, а також завдають йому чималих втрат.
Як повідомив Олексій Барановський – боєць легіону "Свобода Росії", наразі немає точної інформації щодо кількості втрат путінської армії. За приблизними даними, мовиться про кілька десятків вбитих та поранених.
Ми (російські добровольці), грубо кажучи, з дронів бачимо, що потрапило куди треба, і там усі померли. Але щоб це підрахувати, потрібен певний час, його не завжди вистачає на аналіз,
– заявив Барановський.
Водночас він додав, що добровольці усе записують. Детальну статистику щодо втрат путінської армії у легіоні "Свобода Росії" пообіцяли опублікувати згодом.