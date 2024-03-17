Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 430 740 особового складу. Окрім того, ворог також зазнав багатотисячних втрат у техніці.

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Актуальна статистика втрат ворога

За понад 2 роки повномасштабної війни Росія втратила:

особового складу – близько 430 740 (+1160) осіб,

танків – 6790 (+11),

бойових броньованих машин – 12 997 (+24),

артилерійських систем – 10 634 (+28),

РСЗВ – 1 017 (+0),

засоби ППО – 720 (+1),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 272 (+4),

крилаті ракети – 1 922 (+0),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 073 (+49),

спеціальна техніка – 1723 (+11).



Втрати Росії станом на 17 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом доби Сили оборони також завдали ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки противника та пункту управління. Окрім того, українські захисники також дали відсіч 2 ДРГ, які зайшли на територію Сумської області.

Російські добровольці завдають втрат окупантам

Добровольці з легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону продовжують спецоперацію на території Бєлгородської та Курської областей. Вони влучно знищують військові об'єкти ворога, а також завдають йому чималих втрат.

Як повідомив Олексій Барановський – боєць легіону "Свобода Росії", наразі немає точної інформації щодо кількості втрат путінської армії. За приблизними даними, мовиться про кілька десятків вбитих та поранених.

Ми (російські добровольці), грубо кажучи, з дронів бачимо, що потрапило куди треба, і там усі померли. Але щоб це підрахувати, потрібен певний час, його не завжди вистачає на аналіз,

– заявив Барановський.

Водночас він додав, що добровольці усе записують. Детальну статистику щодо втрат путінської армії у легіоні "Свобода Росії" пообіцяли опублікувати згодом.