Ситуація на східному фронті залишається складною. Ворог не припиняє наступати. Попри це захисникам вдається завдавати противнику вагомих втрат.
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Зірваний штурм росіян
Окупанти за останню добу понад десяток разів намагалися проводити атаки українських позицій на Авдіївському напрямку. Зокрема, ворог був активний у районах таких населених пунктів, як Бердичі, Тоненьке, Невельське, Первомайське Донецької області.
Так, за словами наших військових, росіяни кинули на Бердичі та Тоненьке штурмові групи.
Однак, у ворога "щось", як завжди, пішло не за планом – він не зміг виконати поставлене перед ним командуванням завдання і повернувся з нього у "неповному" складі.
А все тому, що окупанти, які пішли на штурм, опинилися на прицілі українських "пташок".
Так, наступ окупантів у районі Тоненьке був зірваний за допомогою FPV-дронів. БпЛА вдарили по ворожому бронетранспортеру МТ-ЛБ, який перевозив російських штурмовиків.
Втративши "колеса", піхота окупантів намагалася накивати уже власними п'ятами. Втім, наші "angry birds" продовжували бити по них.
"Приліт" по окупантах у Тоненькому: відео Мілітарний
Подібна ситуація сталася й у районі села Бердичі. Там противник теж спробував просунутися – і отримав за це потужного "ляща". Сили оборони уразили БМП-3. Також було знищено декілька китайських мотовсюдиходів Desertcross-1000-3 із ворожою піхотою.
Що відбулося у районі Бердичі: відео Мілітарний
Що відбувається на Авдіївському напрямку
- За останню добу на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. 11 разів росіяни пробували наступати на Авдіївському напрямку. Ці атаки було відбито.
- Нагадаємо, що після захоплення Авдіївки, ворог продовжив наступ саме на цьому напрямку, аби виснажити українські сили. Противник спромігся окупувати кілька сіл, однак станом наразі Силам оборонам вдалося зупинити росіян.
- Окупанти буквально застрягли у районах Бердичів і Тоненьке.
- Крім того, країна – агресорка перенесла свої основні зусилля на Новопавлівський напрямок. Там противник атакує із подвійною силою. Так, лише за минулу добу він 28 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони на цьому напрямку. Захисники надалі стримують окупантів в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області.
- Українські військові за останню добу ліквідували ще 1160 окупантів, 11 танків, 24 БМП, 1 засіб ППО та ще багато іншої техніки.