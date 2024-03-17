Ситуація на східному фронті залишається складною. Ворог не припиняє наступати. Попри це захисникам вдається завдавати противнику вагомих втрат.

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Зірваний штурм росіян

Окупанти за останню добу понад десяток разів намагалися проводити атаки українських позицій на Авдіївському напрямку. Зокрема, ворог був активний у районах таких населених пунктів, як Бердичі, Тоненьке, Невельське, Первомайське Донецької області.

Так, за словами наших військових, росіяни кинули на Бердичі та Тоненьке штурмові групи.

Однак, у ворога "щось", як завжди, пішло не за планом – він не зміг виконати поставлене перед ним командуванням завдання і повернувся з нього у "неповному" складі.

А все тому, що окупанти, які пішли на штурм, опинилися на прицілі українських "пташок".

Так, наступ окупантів у районі Тоненьке був зірваний за допомогою FPV-дронів. БпЛА вдарили по ворожому бронетранспортеру МТ-ЛБ, який перевозив російських штурмовиків.

Втративши "колеса", піхота окупантів намагалася накивати уже власними п'ятами. Втім, наші "angry birds" продовжували бити по них.

"Приліт" по окупантах у Тоненькому: відео Мілітарний

Подібна ситуація сталася й у районі села Бердичі. Там противник теж спробував просунутися – і отримав за це потужного "ляща". Сили оборони уразили БМП-3. Також було знищено декілька китайських мотовсюдиходів Desertcross-1000-3 із ворожою піхотою.

Що відбулося у районі Бердичі: відео Мілітарний

Що відбувається на Авдіївському напрямку