І ніч з 16 на 17 березня Росія атакувала Україну "Шахедами". Також окупанти випустили у бік нашої держави ракети.
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Росія не припиняє ночами тероризувати мирне населення України. Країна-агресорка знову атакувала дронами-камікадзе та ракетами.
І ніч з 16 на 17 березня Росія атакувала Україну "Шахедами". Також окупанти випустили у бік нашої держави ракети.
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