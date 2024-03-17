І ніч з 16 на 17 березня Росія атакувала Україну "Шахедами". Також окупанти випустили у бік нашої держави ракети.

Читайте також Цими вихідними атаки зростуть: ЗСУ попередили жителів Півдня про загрозу

Що відомо про російську атаку