15 – 17 березня у країні – агресорці відбуваються так звані вибори президента. Зокрема, вони незаконно проходять і на окупованих територіях. Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що протягом цих днів ворог може значно посилити атаки і пояснила, чому.

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Засторога для Півдня

За словами Гуменюк, противник намагається тиснути на південні регіони. І робить він це невипадково. Адже, як відомо, російська влада обіцяла до знаменної дати "виборів президента Росії" якісь перемоги.

Однак, на практиці противник не має жодних успіхів ні на полі бою, ані інших перемог, які він міг продемонструвати як справжнє досягнення.

Тому окупанти, ймовірно, посилять дронові, ракетні атаки, а також удари балістикою протягом цього "виборчого періоду" в Росії.

Нагадаємо, що 15 березня Росія завдала балістичного удару по Одесі. Ворог бив саме по цивільній інфраструктурі. Попередньо, противник використав два "Іскандери". Причому він двічі влучив в одне й те саме місце. Так, під російським вогнем опинилися рятувальники та медики, які прибули на ліквідацію наслідків першого удару окупантів.

Наразі відомо про 20 загиблих осіб. Серед них – 29-річний рятувальник Денис Колесніков, фельдшер, колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін та командир батальйону "Цунамі", ексначальник патрульної поліції області Олександр Гостіщев.

Крім того, постраждало ще 75 людей. Всього до лікувальних закладів звернулось 55 осіб. Отримують стаціонарне лікування 42 особи. 9 людей – у важкому стані. Також у результаті ракетного обстрілу в Одесі пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання.

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