У Нацполіції повідомили, що чоловік загинув на місці – у своєму будинку, в який влучив ворожий "Шахед". Жінка – померла в лікарні.

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"Внаслідок ворожої атаки збитий дрон зманеврував у житловий будинок Вінницького району. 52-річний господар загинув на місці події. Його 53-річна дружина померла у лікарні. Їх 26-річного сина вдалось дістати з-під завалів, йому надають медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Ворожий дрон влучив у житловий будинок / Фото Нацполіції

Сина дістали з-під завалів

Суспільне теж пише, що жінка, яка померла у лікарні, мешкала разом із 26-річним сином та 52-річним чоловіком. Сусідка розповіла виданню, що сина деблокували першим та госпіталізували до лікарні.

Крім того, журналіти "Радіо Свобода" показали будинок у Вінницькій області, куди вночі влучив "Шахед".

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