Про потужні вибухи в Одесі повідомляють журналісти 24 Каналу. За кілька хвилин до вибуху у мережі повідомляли про ракетну небезпеку та ймовірні пуски балістичних ракет.

Дивіться також В Одесі попрощалися з моряками, які загинули внаслідок обстрілу порту

Ворог атакував Одесу

Повітряну тривогу на Півдні – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – оголосили об 11:01. У Повітряних силах об 11:04 попередили, що у напрямку Одещини ворога запустив ракету, а вже за хвилину – в Одесі пролунав вибух. Згодом у місті пролунав ще один вибух.

Моніторингові телеграм-канали повідомляли про ймовірні пуски балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму.

Об 11:17 у Повітряних силах попередили, що загроза застосування балістики для Півдня зберігається.

Загроза балістики для південних областей. Тривогу не ігноруємо!

– закликали у Повітряних силах.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також закликав людей перебувати в укриттях, поки не мине загроза. Об 11:21 на Одещині знову пролунали вибухи.