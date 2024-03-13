Про це інформує організація Veterans HUB ODESA. Попрощалися з Героями в Одесі 11 березня, передає 24 Канал.

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Героїв провели в останню путь

Як повідомили в організації, 11 березня попрощалися з військовими моряками, які загинули внаслідок обстрілу 6 березня. Так, в Одесі попрощалися з:

головним старшиною Станіславом Хохловим,

старшиною 2 статті Вячеславом Васильєвим,

молодшим сержантом Володимиром Бутовим,

старшим матросом Юрієм Слепченком,

матросами Петром Корнієнком,

Андрієм Ліхном.



В Одесі попрощалися з моряками, які загинули внаслідок ракетного удару / Фото Veterans HUB ODESA

Також 11 березня віддали шану солдату Сухопутних військ Олександру Закерничному. Він загинув в бою з ворогом на Харківщині 4 серпня 2023 року, однак поховати Героя вдалося лише зараз.

Минулими вихідними в Одесі також прощалися з військовими моряками, які загинули в результаті ракетного удару. Як повідомили в Veterans HUB ODESA, в останню путь провели старшину 2 статті Миколу Тягія, матроса Віталія Малютіна та старшого матроса Олександра Коноваленка.



Герої, яких провели в останню путь минулими вихідними / Фото Veterans HUB ODESA

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття всім рідним та близьким Героїв. Вічна та світла пам'ять!

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