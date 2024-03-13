Про це інформує організація Veterans HUB ODESA. Попрощалися з Героями в Одесі 11 березня, передає 24 Канал.
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Героїв провели в останню путь
Як повідомили в організації, 11 березня попрощалися з військовими моряками, які загинули внаслідок обстрілу 6 березня. Так, в Одесі попрощалися з:
- головним старшиною Станіславом Хохловим,
- старшиною 2 статті Вячеславом Васильєвим,
- молодшим сержантом Володимиром Бутовим,
- старшим матросом Юрієм Слепченком,
- матросами Петром Корнієнком,
- Андрієм Ліхном.
В Одесі попрощалися з моряками, які загинули внаслідок ракетного удару / Фото Veterans HUB ODESA
Також 11 березня віддали шану солдату Сухопутних військ Олександру Закерничному. Він загинув в бою з ворогом на Харківщині 4 серпня 2023 року, однак поховати Героя вдалося лише зараз.
Минулими вихідними в Одесі також прощалися з військовими моряками, які загинули в результаті ракетного удару. Як повідомили в Veterans HUB ODESA, в останню путь провели старшину 2 статті Миколу Тягія, матроса Віталія Малютіна та старшого матроса Олександра Коноваленка.
Герої, яких провели в останню путь минулими вихідними / Фото Veterans HUB ODESA
Росія 6 березня цинічно атакувала Одесу
- Окупанти 6 березня завдали ракетного удару по Одесі. Під прицілом ворога опинилася портова інфраструктура. Як повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в коментарі 24 Каналу, унаслідок ракетного удару загинуло 5 осіб, ще кілька – отримали поранення.
- Ворог завдав ракетного удару під час візиту до Одеси Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Тоді прем'єр-міністр Греції заявив, що вибухи пролунали дуже близько й вони не встигли пройти в укриття. Вибух пролунав під час спільної пресконференції президента України та прем'єра Греції.
- Як додала Наталія Гуменюк, росіяни, ймовірно, атакували портову інфраструктуру Одеси ракетою балістичного типу.