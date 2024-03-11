Місто Надвірна Івано-Франківської області оплакує свого героя, який віддав життя за Україну в бою під Дорожнянкою на Запоріжжі. Міський голова Зіновій Андрійович звернувся до громади з болем у серці.

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Відійшов у вічність Тарас Шпинта

Тарас Дмитрович, який народився в 1987 році, був справжнім патріотом і взірцем мужності. Його смерть 9 березня 2024 року стала великою втратою для всієї громади.

Боже, чому так і коли це закінчиться... Ще одна гірка звістка пекучим болем надійшла в нашу громаду! Герої не вмирають – вони вічно живуть у наших серцях! Навіки 37!

– зі словами скорботи звернувся міський голова.

Тарас Шпинта був не лише відважним воїном, а й люблячим чоловіком та батьком. Його смерть залишила без опори дружину та маленьких синів.

У історію Надвірної та нашої держави він увійде, як чоловік непохитної віри та відданості Батьківщині. Співчуття родині висловлюють усі, хто знав Тараса, а також його побратими, які разом з ним стояли на захисті України.

Зверніть увагу! Про дату та час прощання з героєм буде повідомлено згодом, щоб усі, хто бажає, могли віддати останню шану захиснику України.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого бійця. Вічна й світла пам'ять Тарасові Шпинті.

Вічна пам'ять героям