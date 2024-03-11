Місто Надвірна Івано-Франківської області оплакує свого героя, який віддав життя за Україну в бою під Дорожнянкою на Запоріжжі. Міський голова Зіновій Андрійович звернувся до громади з болем у серці.
Дивіться також Залякування чи чергова маячня․ Чому насправді Путін каже, що Бельгія виникла завдяки Росії
Відійшов у вічність Тарас Шпинта
Тарас Дмитрович, який народився в 1987 році, був справжнім патріотом і взірцем мужності. Його смерть 9 березня 2024 року стала великою втратою для всієї громади.
Боже, чому так і коли це закінчиться... Ще одна гірка звістка пекучим болем надійшла в нашу громаду! Герої не вмирають – вони вічно живуть у наших серцях! Навіки 37!
– зі словами скорботи звернувся міський голова.
Тарас Шпинта був не лише відважним воїном, а й люблячим чоловіком та батьком. Його смерть залишила без опори дружину та маленьких синів.
У історію Надвірної та нашої держави він увійде, як чоловік непохитної віри та відданості Батьківщині. Співчуття родині висловлюють усі, хто знав Тараса, а також його побратими, які разом з ним стояли на захисті України.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого бійця. Вічна й світла пам'ять Тарасові Шпинті.
Вічна пам'ять героям
- Пілот-майор Андрій Ткаченко загинув у небі над Донецькою областю 8 березня, виконуючи бойове завдання. Захисника поховають в Івано-Франківську, де він проживав зі своєю сім'єю. Народився пілот у Самборі Львівської області 10 грудня 1990 року і провів там дитинство та юність.
- У день народження своєї дружини відійшов у вічність 35-річний військовий Сергій Білий. У Хмельницькій області відбулося прощання зі захисником. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання у Херсонській області 1 березня 2024 року. Без батька залишилася донька.
- Також у боях за Україну відійшов на той світ військовослужбовець і журналіст Дмитро Сінченко з позивним "Перун". Він був бійцем Української добровольчої армії з міста Кропивницького. Воював за нашу державу до останнього подиху, чинив опір агресору.