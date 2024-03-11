Город Надворная Ивано-Франковской области оплакивает своего героя, который отдал жизнь за Украину в бою под Дорожнянкой на Запорожье. Городской голова Зиновий Андреевич обратился к обществу с болью в сердце.
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Отошел в вечность Тарас Шпинта
Тарас Дмитриевич, родившийся в 1987 году, был настоящим патриотом и образцом мужества. Его смерть 9 марта 2024 года стала большой потерей для всей общины.
Боже, почему так и когда это закончится... Еще одна горькая весть жгучей болью поступила в нашу общину! Герои не умирают – они вечно живут в наших сердцах! Навеки 37!
– со словами скорби обратился городской голова.
Тарас Шпинта был не только отважным воином, но и любящим мужем и отцом. Его смерть оставила без опоры жену и маленьких сыновей.
В историю Надворной и нашего государства он войдет, как человек непоколебимой веры и преданности Родине. Соболезнования семье выражают все, кто знал Тараса, а также его собратья, которые вместе с ним стояли на защите Украины.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования всем родным и близким погибшего бойца. Вечная и светлая память Тарасу Шпинте.
Вечная память героям
- Пилот-майор Андрей Ткаченко погиб в небе над Донецкой областью 8 марта, выполняя боевое задание. Защитника похоронят в Ивано-Франковске, где он проживал со своей семьей. Родился пилот в Самборе Львовской области 10 декабря 1990 года и провел там детство и юность.
- В день рождения своей жены отошел в вечность 35-летний военный Сергей Белый. В Хмельницкой области состоялось прощание с защитником. Мужчина погиб во время выполнения боевого задания в Херсонской области 1 марта 2024 года. Без отца осталась дочь.
- Также в боях за Украину отошел в вечность военнослужащий и журналист Дмитрий Синченко с позывным "Перун". Он был бойцом Украинской добровольческой армии из города Кропивницкого. Воевал за наше государство до последнего вздоха, сопротивлялся агрессору.