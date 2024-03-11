Город Надворная Ивано-Франковской области оплакивает своего героя, который отдал жизнь за Украину в бою под Дорожнянкой на Запорожье. Городской голова Зиновий Андреевич обратился к обществу с болью в сердце.

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Отошел в вечность Тарас Шпинта

Тарас Дмитриевич, родившийся в 1987 году, был настоящим патриотом и образцом мужества. Его смерть 9 марта 2024 года стала большой потерей для всей общины.

Боже, почему так и когда это закончится... Еще одна горькая весть жгучей болью поступила в нашу общину! Герои не умирают – они вечно живут в наших сердцах! Навеки 37!

– со словами скорби обратился городской голова.

Тарас Шпинта был не только отважным воином, но и любящим мужем и отцом. Его смерть оставила без опоры жену и маленьких сыновей.

В историю Надворной и нашего государства он войдет, как человек непоколебимой веры и преданности Родине. Соболезнования семье выражают все, кто знал Тараса, а также его собратья, которые вместе с ним стояли на защите Украины.

Обратите внимание! О дате и времени прощания с героем будет сообщено позже, чтобы все, кто желает, могли отдать последнюю дань уважения защитнику Украины.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования всем родным и близким погибшего бойца. Вечная и светлая память Тарасу Шпинте.

Вечная память героям