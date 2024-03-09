Трагическое известие сделала его бывшая жена Елена Синченко 8 марта в своем фейсбуке. Правда, она не уточнила, при каких обстоятельствах, а также где погиб Дмитрий "Перун" Синченко. Лишь добавила, что впоследствии сообщит дату и время прощания с защитником.

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Попросила, чтобы печаль была светлой

Как отметила Елена, Дмитрий к жизни и смерти относился очень по-философски и особенно. Поэтому она попросила, чтобы печаль по павшему военнослужащему и журналисту была светлой.

Я бы не хотела писать этот пост. Никогда, ни при каких обстоятельствах. И сейчас не хочу. Но это легче чем говорить каждому в отдельности. А еще очень сложно писать о Диме в прошедшем времени. У Дмитрия была одна большая любовь – Украина. Он мечтал о ее светлом будущем и старался делать все, чтобы прийти к нему, как можно скорее. Он ею жил и за нее же отдал жизнь. Он был светлым, умным, искренним, принципиальным человеком,

– написала она.

Она также предложила почтить память защитника так:

Не берите и не давайте взяток.

Боритесь за свои права.

Живите по совести и по Конституции.

Говорите на украинском, читайте украинское, слушайте украинское.

Декоммунизируйте и дерусифицируйте себя и пространство вокруг себя.

Она подчеркнула, что он радовался бы, где бы ни был.

"Вечной ему жизни и теплого приема в Сварожих чертогах. Я благодарю тебя за то, что выбрал защищать нашу Украину. Спасибо, что был. Спасибо за сына – это свет, который светит ярче всего и теплее всего. И знай, я буду помнить о тебе. Во всех галактиках, во всех мирах", – добавила Елена Синченко.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким павшего защитника. Низкий поклон за подвиг мужественного Героя!

Что известно о Дмитрии Синченко