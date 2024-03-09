Трагічну звістку зробила його колишня дружина Олена Сінченко 8 березня у своєму фейсбуці. Правда, вона не уточнила, за яких обставин, а також де загинув Дмитро "Перун" Сінченко. Лиш додала, що згодом сповістить дату та час прощання з захисником.

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Попрохала, щоб сум був світлим

Як зауважила Олена, Дмитро до життя і смерті ставився дуже по-філософськи й особливо. Тому вона попрохала, щоб сум за полеглим військовослужбовцем і журналістом був світлим.

Я би не хотіла писати цей пост. Ніколи, за жодних обставин. І зараз не хочу. Але це легше ніж говорити кожному окремо. А ще дуже складно писати про Діму у минулому часі. У Дмитра була одна велика любов – Україна. Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього, як можна швидше. Він нею жив і за неї ж віддав життя. Він був світлою, розумною, щирою, принциповою людиною,

– написала вона.

Вона також запропонувала вшанувати пам'ять захисника так:

Не беріть і не давайте хабарів.

Боріться за свої права.

Живіть по совісті і по Конституції.

Говоріть українською, читайте українське, слухайте українське.

Декомунізуйте та дерусифікуйте себе і простір навколо себе.

Вона наголосила, що він радів би, де б не був.

"Вічного йому життя і теплого прийому у Сварожих чертогах. Я дякую тобі за те, що обрав захищати нашу Україну. Дякую, що був. Дякую за сина – це світло, яке світить найяскравіше і найтепліше. І знай, я пам'ятатиму про тебе. У всіх галактиках, у всіх світах", – додала Олена Сінченко.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Низький уклін за подвиг мужнього Героя!

Що відомо про Дмитра Сінченка