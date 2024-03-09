Трагічну звістку зробила його колишня дружина Олена Сінченко 8 березня у своєму фейсбуці. Правда, вона не уточнила, за яких обставин, а також де загинув Дмитро "Перун" Сінченко. Лиш додала, що згодом сповістить дату та час прощання з захисником.
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Попрохала, щоб сум був світлим
Як зауважила Олена, Дмитро до життя і смерті ставився дуже по-філософськи й особливо. Тому вона попрохала, щоб сум за полеглим військовослужбовцем і журналістом був світлим.
Я би не хотіла писати цей пост. Ніколи, за жодних обставин. І зараз не хочу. Але це легше ніж говорити кожному окремо. А ще дуже складно писати про Діму у минулому часі. У Дмитра була одна велика любов – Україна. Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього, як можна швидше. Він нею жив і за неї ж віддав життя. Він був світлою, розумною, щирою, принциповою людиною,
– написала вона.
Вона також запропонувала вшанувати пам'ять захисника так:
- Не беріть і не давайте хабарів.
- Боріться за свої права.
- Живіть по совісті і по Конституції.
- Говоріть українською, читайте українське, слухайте українське.
- Декомунізуйте та дерусифікуйте себе і простір навколо себе.
- Вона наголосила, що він радів би, де б не був.
"Вічного йому життя і теплого прийому у Сварожих чертогах. Я дякую тобі за те, що обрав захищати нашу Україну. Дякую, що був. Дякую за сина – це світло, яке світить найяскравіше і найтепліше. І знай, я пам'ятатиму про тебе. У всіх галактиках, у всіх світах", – додала Олена Сінченко.
Що відомо про Дмитра Сінченка
- Дмитро "Перун" Сінченко – боєць Української добровольчої армії з Кропивницького. До УДА він приєднався після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
- Відомо, що Дмитро – автор Тижня, Радіо Свобода. Для Тижня він писав матеріали про будні захисників на фронті. Його останній репортаж з'явився на світ 24 серпня 2023 року.
- Він з 2012 року очолював ГО "Асоціація політичних наук". Дмитро був політичним аналітиком, блогером і публіцистом.
- Долучився до волонтерства для війська він з 2014 року. Власне, згодом став частиною УДА, ставши військовим-добровольцем.
- Як зазначають в Інституті масової інформації, Дмитро Сінченко – 73-й медійник, котрий загинув внаслідок російської агресії проти нашої держави.