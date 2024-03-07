Військовий героїчно загинув в день народження своєї дружини. У полеглого захисника залишилася донечка.
До теми Люди приходять, моляться та плачуть: щемливі фото з могили "Да Вінчі"
З військовим Сергієм Білим відбулося прощання
У Війтовецькій об'єднаній територіальній громаді написали, що Сергій Білий народився 20 грудня 1989 року в селі Писарівка у Хмельницькій області. Освіту здобув у Писарівській загальноосвітній школі та Хмельницькому професійно-технічному училищі №4.
Після строкової служби в армії у 2008 році він отримав досвід роботи на машинобудівному заводі, а до початку повномасштабного вторгнення перебував за кордоном.
У 2019 році Білий одружився з дружиною Лілією, у них народилася донька Соломійка.
Сергій був люблячим чоловіком, сином, онуком та братом, опорою та надією у родині. Він мав багато друзів, був надзвичайно позитивною людиною і душею компанії,
– зазначили у громаді.
У липні 2022 року захисника призвали на службу до Збройних Сил України. Він обійняв посаду командира стрілецької роти у 106-й окремій бригаді Сил територіальної оборони.
На жаль, життя Білого трагічно обірвалося на Херсонщині 1 березня 2024 року. Загиблого воїна вшанували люди, які зустрічали його тіло з прапорами та квітами, ставши на коліна в знак поваги. Поховали загиблого військового на місцевому кладовищі.
У Хмельницькій області попрощалися з загиблим Сергієм Білим / Фото з фейсбуку Війтовецької об'єднаної територіальної громади
Тяжкі втрати України на фронті
- У Харківській області загинула парамедикиня і волонтерка із Дніпра Ольга Гриценко. Жінка допомагала територіальній обороні, переселенцям та організовувала заняття з першої медичної допомоги для всіх охочих.
- Під час виконання службових обов'язків 1 березня загинув командир аеромобільного відділення Євген Хоменко. Військовий був родом із Миргорода Полтавської області, і на момент смерті чоловікові було 37 років.
- На фронті також загинув військовослужбовець з Тернопільської області Іван Педоренко. Раніше його нагородили відзнакою "Золотий хрест" за мужність і високий професіоналізм у роботі на фронті.