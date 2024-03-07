Військовий героїчно загинув в день народження своєї дружини. У полеглого захисника залишилася донечка.

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З військовим Сергієм Білим відбулося прощання

У Війтовецькій об'єднаній територіальній громаді написали, що Сергій Білий народився 20 грудня 1989 року в селі Писарівка у Хмельницькій області. Освіту здобув у Писарівській загальноосвітній школі та Хмельницькому професійно-технічному училищі №4.

Після строкової служби в армії у 2008 році він отримав досвід роботи на машинобудівному заводі, а до початку повномасштабного вторгнення перебував за кордоном.

У 2019 році Білий одружився з дружиною Лілією, у них народилася донька Соломійка.

Сергій був люблячим чоловіком, сином, онуком та братом, опорою та надією у родині. Він мав багато друзів, був надзвичайно позитивною людиною і душею компанії,

– зазначили у громаді.

У липні 2022 року захисника призвали на службу до Збройних Сил України. Він обійняв посаду командира стрілецької роти у 106-й окремій бригаді Сил територіальної оборони.

На жаль, життя Білого трагічно обірвалося на Херсонщині 1 березня 2024 року. Загиблого воїна вшанували люди, які зустрічали його тіло з прапорами та квітами, ставши на коліна в знак поваги. Поховали загиблого військового на місцевому кладовищі.

У Хмельницькій області попрощалися з загиблим Сергієм Білим / Фото з фейсбуку Війтовецької об'єднаної територіальної громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

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