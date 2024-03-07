Чоловікові було всього 37 років. Він був родом із Миргорода Полтавської області.

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Україна втратила ще одного бійця

У Миргородській міській раді розповіли, що на війні з російськими окупантами загинув Євген Хоменко, 1986 року народження.

Чоловік був командиром аеромобільного відділення та захищав територіальну цілісність України на території Луганської області.

У міській раді також повідомили, що захисник, вірний військовій присязі, загинув 1 березня 2024 року у бою за Батьківщину, виявивши мужність і стійкість.

Миргородська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і побратимам загиблого. Це непоправна втрата для всієї громади. Вічна пам’ять загиблому Герою, який віддав життя за Україну. Герої не вмирають,

– йдеться у повідомленні.

У захисника залишилися троє неповнолітніх дітей. Про дату й час прощання із Євгеном Хоменком громаді повідомлять додатково.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять та шана українському воїну.

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