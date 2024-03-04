Життя воїна обірвалося 1 березня 2024 року, коли він виконував бойове завдання в Сумській області. У нього лишилися дружина та двоє дітей.

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Історія Героя

Тришкалюк Сергій Ростиславович народився 18 жовтня 1993 року. Він є випускником Тернопільської ЗОШ №22. Також він був студентом Західноукраїнського національного університету, де здобув ступінь магістра, після чого вступив в аспірантуру за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення".



Сергій Тришкалюк / фото з фейсбук-сторінки Сергія Надали

Одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій вирішив стати на захист України, приєднавшись до лав ССО.

Попереду у нього мало бути все життя, але проклята війна зруйнувала всі плани. Життя воїна обірвалося в перший день весни 2024 року під час виконання бойового завдання у Сумській області. У захисника залишилися дружина та двоє дітей.

Сергій, вічна пам’ять нашому Герою. Знала Сергія з 9 рочків. Він був дуже сонячною дитиною. І завжди був частиною нашої сім’ї,

– написала Ірина Тришкалюк.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять та шана українському воїну.

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