Трагічну звістку сповістив очільник Шумської територіальної громади Вадим Боярський у своєму фейсбуці. Відомо, що військовослужбовець з Тернопільської області Іван Педоренко нагороджений відзнакою "Золотий хрест".

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Пішов воювати у 2022 році

Іван Анатолійович Педоренко народився та виріс на Вінниччині, у селі Війтівці. У 2015 році чоловік перебрався до Шумської громади. Там він дуже швидко став активним членом спільноти. Працював у фермерському господарстві "Беріжок".



Іван Педоренко загинув на фронті / Фото з фейсбука Вадима Боярського

Захисника мобілізували до Збройних Сил України у жовтні 2022 року. Під час боїв він продемонстрував неймовірну мужність, а також високий професіоналізм. За успішне виконання завдань та відвагу Івана Педоренка нагородили відзнакою "Золотий хрест".

Загинув мужній воїн, який зі зброєю в руках став на захист рідної землі, кожного з нас. Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Захисника,

– зазначив Боярський.

У Шумській територіальній громаді пообіцяли додатково повідомити про час прибуття тіла полеглого Героя та подальші заходи.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким полеглого Героя. Низький уклін за його мужній подвиг.

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