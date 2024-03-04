Трагічну звістку сповістив очільник Шумської територіальної громади Вадим Боярський у своєму фейсбуці. Відомо, що військовослужбовець з Тернопільської області Іван Педоренко нагороджений відзнакою "Золотий хрест".
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Пішов воювати у 2022 році
Іван Анатолійович Педоренко народився та виріс на Вінниччині, у селі Війтівці. У 2015 році чоловік перебрався до Шумської громади. Там він дуже швидко став активним членом спільноти. Працював у фермерському господарстві "Беріжок".
Іван Педоренко загинув на фронті / Фото з фейсбука Вадима Боярського
Захисника мобілізували до Збройних Сил України у жовтні 2022 року. Під час боїв він продемонстрував неймовірну мужність, а також високий професіоналізм. За успішне виконання завдань та відвагу Івана Педоренка нагородили відзнакою "Золотий хрест".
Загинув мужній воїн, який зі зброєю в руках став на захист рідної землі, кожного з нас. Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Захисника,
– зазначив Боярський.
У Шумській територіальній громаді пообіцяли додатково повідомити про час прибуття тіла полеглого Героя та подальші заходи.
У боях загинув оборонець з Тернополя
- На жаль, 1 березня загинув також 30-річний військовий Сергій Тришкалюк з Тернополя. Відомо, що він входив до складу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
- Своє життя за Україну Сергій Тришкалюк віддав, коли виконував бойове завдання у Сумській області. У Героя залишилися дружина та двоє діточок.
- Відомо, що народився Сергій Тришкалюк 18 жовтня 1993 року. Він випускник Тернопільської ЗОШ №22. Також він навчався у Західноукраїнському національному університеті. Там він здобув ступінь магістра, після чого вступив на аспірантуру за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення".
- Після початку повномасштабного вторгнення Сергій Тришкалюк вирішив стати на захист України. Він приєднався до лав ССО.