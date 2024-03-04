Трагическую весть сообщил глава Шумской территориальной общины Вадим Боярский в своем фейсбуке. Известно, что военнослужащий из Тернопольской области Иван Педоренко награжден знаком отличия "Золотой крест".

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Ушел воевать в 2022 году

Иван Анатольевич Педоренко родился и вырос в Винницкой области, в селе Войтовцы. В 2015 году мужчина перебрался в Шумскую общину. Там он очень быстро стал активным членом сообщества. Работал в фермерском хозяйстве "Бережок".



Иван Педоренко погиб на фронте / Фото из фейсбука Вадима Боярского

Защитника мобилизовали в Вооруженные Силы Украины в октябре 2022 года. Во время боев он продемонстрировал невероятное мужество, а также высокий профессионализм. За успешное выполнение задач и отвагу Ивана Педоренко наградили знаком отличия "Золотой крест".

Погиб мужественный воин, который с оружием в руках стал на защиту родной земли, каждого из нас. Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Защитника,

– отметил Боярский.

В Шумской территориальной общине пообещали дополнительно сообщить о времени прибытия тела павшего Героя и дальнейшие мероприятия.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким павшего Героя. Низкий поклон за его мужественный подвиг.

В боях погиб защитник из Тернополя