В ГУР рассказали, что он принимал непосредственное участие в боях под Гостомелем. В тот день он также узнал, что вскоре должен был бы стать отцом.

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История Героя

Офицер ГУР Валерий Чибинеев 3 марта 2022 года имел свой 34-й день рождения. В то же время он не праздновал, а находился на передовой обороны Киева. На сообщение жены о том, что через 9 месяцев они станут родителями, Валерий смог ответить лишь коротким "Отлично!".

Возглавляемая защитником группа снайперов выдвинулась на позиции под Гостомелем для прикрытия добровольцев, которые вступили в бой с россиянами. Лично защитник ликвидировал по крайней мере 9 российских боевых машин десанта.

Когда у него закончились патроны к Barrett (крупнокалиберная винтовка – 24 Канал), он перешел на автомат и продолжал уничтожать врага, как обычный стрелок,

– вспомнил офицер друг и боевой побратим Валерия.

К сожалению, в тот же день мужчина погиб в ожесточенном ближнем огневом столкновении.

После гибели Валерия его жена родила дочь Марту. Говорит, что у нее будет отцовский характер – настойчивый и целеустремленный,

– пишут в ГУР.

Валерий Чибинеев погиб в собственный день рождения под Киевом / ГУР

В ГУР отметили, что Валерий Чибинеев воевал еще с 2014 года – он участвовал в боях в Донецком аэропорту, Лимане, под Авдеевкой. По словам разведки, он стал одним из лучших воинов-профессионалов в истории украинского войска.

Потери Украины