В ГУР рассказали, что он принимал непосредственное участие в боях под Гостомелем. В тот день он также узнал, что вскоре должен был бы стать отцом.
Смотрите также Экс-заместитель комбрига погиб с семьей в Одессе: в 56 бригаде рассказали об Олеге Кравце
История Героя
Офицер ГУР Валерий Чибинеев 3 марта 2022 года имел свой 34-й день рождения. В то же время он не праздновал, а находился на передовой обороны Киева. На сообщение жены о том, что через 9 месяцев они станут родителями, Валерий смог ответить лишь коротким "Отлично!".
Возглавляемая защитником группа снайперов выдвинулась на позиции под Гостомелем для прикрытия добровольцев, которые вступили в бой с россиянами. Лично защитник ликвидировал по крайней мере 9 российских боевых машин десанта.
Когда у него закончились патроны к Barrett (крупнокалиберная винтовка – 24 Канал), он перешел на автомат и продолжал уничтожать врага, как обычный стрелок,
– вспомнил офицер друг и боевой побратим Валерия.
К сожалению, в тот же день мужчина погиб в ожесточенном ближнем огневом столкновении.
После гибели Валерия его жена родила дочь Марту. Говорит, что у нее будет отцовский характер – настойчивый и целеустремленный,
– пишут в ГУР.
Валерий Чибинеев погиб в собственный день рождения под Киевом / ГУР
В ГУР отметили, что Валерий Чибинеев воевал еще с 2014 года – он участвовал в боях в Донецком аэропорту, Лимане, под Авдеевкой. По словам разведки, он стал одним из лучших воинов-профессионалов в истории украинского войска.
Потери Украины
- В боях за наше государство погиб молодой воин Хаффари Карим Ахмедович, который добровольно стал на защиту Украины. Защитнику родом из Херсонской области навсегда осталось 23 года.
- Российские оккупанты расстреляли военного из Тернопольщины Ивана Григуса, который попал в плен в Донецкой области. Защитнику было 33 года. Он был военным 79 бригады ВСУ.
- На Купянском направлении во время минометного обстрела россиян погиб журналист и волонтер Владимир Петренко. Он был мобилизован в декабре 2023 года и служил в механизированном отделении одной из бригад ВСУ.