Владимир Петренко, известный в Малине как активный общественный деятель, отошел на тот свет 22 февраля во время вражеского обстрела. Он был мобилизован в декабре 2023 года и служил в механизированном отделении одной из бригад ВСУ.
Смотрите также "Тигр на бумаге" – готовиться к худшему․ Какие шансы у Европы выстоять в войне без США?
Гибель Владимира Петренко
До войны Владимир работал в городской библиотеке, вел разговорный клуб, занимался журналистикой и музыкой. Его жизнь оборвалась на 31-м году. Мужчина оставив после себя наследие активной общественной деятельности.
Он был уравновешенный, добрый, всегда готов подставить плечо поддержки,
– вспоминают в Малинском городском совете.
Владимир Петренко был известен не только как журналист, но и как волонтер и музыкант. Он активно участвовал в культурной жизни города, был частью духового оркестра "Малин".
После окончания университета имени Драгоманова, где он получил специальность по издательскому делу и редактированию, Владимир работал в редакции "Малинские новости".
Коллеги Владимира с "Полісся.today" вспоминают его как уравновешенную, интеллектуальную личность, которая всегда стремилась помогать другим.
Он до последнего вздоха оставался верным своим собратьям, своему народу и своей Родине. Мы гордимся мужеством, смелостью и силой духа нашего коллеги.
Война забирает лучших
25 февраля во время пресс-конференции президент нашего государства Владимир Зенский озвучил, сколько военных отошло на тот свет с начала полномасштабного вторжения. По его словам, 31 тысяча защитников отдали свои жизни в боях за Украину.
Смотрите также Россияне расстреляли по меньшей мере 7 украинских воинов, которые сдавались в плен в Бахмутском районе
Среди них есть спортсмены, журналисты и общественные деятели. В частности, недавно на войне с врагом погиб борец греко-римского стиля Руслан Данко, который также был кандидатом в мастера спорта и работал детским тренером, воспитывая будущих чемпионов.
Вместе с тем на этих неделях во Львове попрощались с 35-летним защитником Олегом Блюсом. Его собратья вспоминают не только как надежного друга и профессионала, но и как очень светлого и доброго человека.