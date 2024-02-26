Владимир Петренко, известный в Малине как активный общественный деятель, отошел на тот свет 22 февраля во время вражеского обстрела. Он был мобилизован в декабре 2023 года и служил в механизированном отделении одной из бригад ВСУ.

Смотрите также "Тигр на бумаге" – готовиться к худшему․ Какие шансы у Европы выстоять в войне без США?

Гибель Владимира Петренко

До войны Владимир работал в городской библиотеке, вел разговорный клуб, занимался журналистикой и музыкой. Его жизнь оборвалась на 31-м году. Мужчина оставив после себя наследие активной общественной деятельности.

Он был уравновешенный, добрый, всегда готов подставить плечо поддержки,

– вспоминают в Малинском городском совете.

Владимир Петренко был известен не только как журналист, но и как волонтер и музыкант. Он активно участвовал в культурной жизни города, был частью духового оркестра "Малин".

После окончания университета имени Драгоманова, где он получил специальность по издательскому делу и редактированию, Владимир работал в редакции "Малинские новости".

Кроме того, военный был привлечен к благотворительному фонду "Волонтер 2015", где он организовывал акции в поддержку детей-сирот, участников АТО/ООС и людей, которые боролись с тяжелыми болезнями. Защитник также инициировал высадку деревьев в парке Героев российско-украинской войны.

Коллеги Владимира с "Полісся.today" вспоминают его как уравновешенную, интеллектуальную личность, которая всегда стремилась помогать другим.

Он до последнего вздоха оставался верным своим собратьям, своему народу и своей Родине. Мы гордимся мужеством, смелостью и силой духа нашего коллеги.

Война забирает лучших

25 февраля во время пресс-конференции президент нашего государства Владимир Зенский озвучил, сколько военных отошло на тот свет с начала полномасштабного вторжения. По его словам, 31 тысяча защитников отдали свои жизни в боях за Украину.

Смотрите также Россияне расстреляли по меньшей мере 7 украинских воинов, которые сдавались в плен в Бахмутском районе

Среди них есть спортсмены, журналисты и общественные деятели. В частности, недавно на войне с врагом погиб борец греко-римского стиля Руслан Данко, который также был кандидатом в мастера спорта и работал детским тренером, воспитывая будущих чемпионов.

Вместе с тем на этих неделях во Львове попрощались с 35-летним защитником Олегом Блюсом. Его собратья вспоминают не только как надежного друга и профессионала, но и как очень светлого и доброго человека.