56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада прокомментировала атаку дронами на Одессу, произошедшую 2 марта. По состоянию на 3 марта известно, к сожалению, о 10 погибших. Среди них – Олег Кравец.
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Что известно об этой семье
Олег Владимирович Кравец – это бывший заместитель командира 56 бригады по морально-психологическому обеспечению. Он имел звание полковника. Вместе с ним погибла жена Татьяна, которая тоже недавно служила в этой бригаде. Также российская атака унесла жизнь их 7-месячной дочери Лизы.
Жестокое убийство целой семьи армией агрессора болью отзывается в сердце каждого из нас! Искренне соболезнуем родным и близким погибших! Враг ответит за каждое свое преступление! Не забудем! Не простим!
– говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются поиски еще двух детей этих супругов. А именно 9-летнего Сергея и 8-летней Златы.
Что известно об атаке 2 марта
- В ночь с 1 на 2 марта Россия атаковала Одессу дронами-камикадзе. Один из "Шахедов" попал в жилую многоэтажку.
- В результате российской агрессии, к сожалению, погибли по меньшей мере 10 человек. Также известно о 8 пострадавших. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 5 человек.
- Спасательная операция еще продолжается. Под завалами могут быть люди.
- Недавно представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат недавно объяснил, что "Шахеды" бывают разных размеров, их боевая часть тоже отличается. По его словам, в ту ночь оккупанты ударили по жилому зданию не каким-то маленьким БПЛА, а довольно большим дроном.