Спикер Украинской добровольческой армии “Юг” Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что количество жертв в результате российской атаки может увеличиться. Спасатели делают все возможное на месте трагедии.

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Что известно о пострадавших

В Одессе до сих пор продолжается разбор завалов после удара "Шахедами" в дом, там до сих пор могут оставаться люди. По последним данным, пять человек, которые потенциально могли быть жертвами удара, вышли на связь.

К сожалению, стало известно, что в результате атаки россиян умерли также супруги военных Олега и Татьяны Кравец, а также их семимесячная дочь Лиза. Заметим, что под завалами до сих пор ищут двух детей Татьяны от первого брака. Подробнее о семье можно почитать в материале 24 канала.

После завершения поисково-спасательных работ специалисты дадут оценку повреждениям и безопасно ли будет восстанавливать поврежденный дом.

Пока есть восемь пострадавших, пятерых удалось спасти. Среди этих восьми человек есть беременная женщина, у нее ранения средней тяжести. Сейчас все находятся под наблюдением медиков, им оказывают необходимую помощь. Все всем обеспечены,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Только один человек, по состоянию на 3 марта, обратился к работникам власти с просьбой предоставить ему место для временного проживания. Все остальные, кому это было необходимо, находятся у родных и близких.

Важно! Известно о 10 погибших из-за террористической атаки россиян по Одессе. К сожалению, количество жертв в процессе поисково-спасательной операции может возрасти.

Террор россиян

Напомним, что в ночь на 2 марта украинские защитники сбили 7 "Шахедов из 8. Силы ПВО и мобильно-огневые группы пытались максимально уменьшить угрозу для гражданского населения.

Тактика врага не изменилась – целенаправленные удары по мирным людям и жилым домам. "Шахеды" фактически кружили над этой цельной городской застройкой – это густонаселенный, очень большой, район города. Враг пытался ударить как можно больнее. Это обычный террор,

– подчеркнул Братчук.

Россияне, запугивая гражданских, пытается расшатать ситуацию внутри страны. Именно через страх оккупанты хотят управлять украинцами, побуждая их к радикальным действиям.

"Я просто хочу напомнить людям: если есть сигнал тревоги, идите, пожалуйста, в укрытие. Не надо по звуку ловить "Шахеды". Даже от обломков бывают трагедии. Берегите себя и своих родных", – резюмировал Братчук.

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