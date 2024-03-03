Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в етері 24 Каналу розповів, що кількість жертв внаслідок російської атаки може збільшитися. Рятувальники роблять усе можливе на місці трагедії.

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Що відомо про постраждалих

В Одесі досі триває розбір завалів після удару "Шахедами" у будинок, там досі можуть залишатися люди. За останніми даними, п'ятеро людей, які потенційно могли бути жертвами удару, вийшли на зв'язок.

На жаль, стало відомо, що внаслідок атаки росіян померло також подружжя військових Олега та Тетяни Кравець, а також їхня семимісячна донечка Ліза. Зауважимо, що під завалами досі шукають двох дітей Тетяни від першого шлюбу. Детальніше про сім'ю можна почитати у матеріалі 24 Каналу.

Після завершення пошуково-рятувальних робіт фахівці дадуть оцінку пошкодженням і чи безпечно буде відновлювати пошкоджений будинок.

Поки що є вісім постраждалих, п'ятьох вдалося врятувати. Серед цих восьми людей є вагітна жінка, у неї поранення середньої тяжкості. Зараз всі перебувають під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу. Всі всім забезпечені,

– наголосив Сергій Братчук.

Лише одна людина, станом на 3 березня, звернулася до працівників влади з проханням надати їй місце для тимчасового проживання. Усі інші, кому це було необхідно, перебувають у рідних та близьких.

Важливо! Наразі відомо про 10 загиблих через терористичну атаку росіян по Одесі. На жаль, кількість жертв у процесу пошуково-рятувальної операції може зрости.

Терор росіян

Нагадаємо, що у ніч на 2 березня українські захисники збили 7 "Шахедів" з 8. Сили ППО та мобільно-вогневі групи намагалися максимально зменшити загрозу для цивільного населення.

Тактика ворога не змінилася – цілеспрямовані удари по мирних людях та житлових будинках. "Шахеди" фактично кружляли над цією цільною міською забудовою – це густонаселений, дуже великий, район міста. Ворог намагався вдарити щонайболючіше. Це звичайний терор,

– підкреслив Братчук.

Росіяни, залякуючи цивільних, намагаються розхитати ситуацію всередині країни. Саме через страх окупанти хочуть керувати українцями, спонукаючи їх до радикальних дій.

"Я просто хочу нагадати людям: якщо є сигнал тривоги, йдіть, будь ласка, в укриття. Не треба по звуку ловити "Шахеди". Навіть від уламків бувають трагедії. Бережіть себе та своїх рідних", – резюмував Братчук.

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