Такое мнение в эфире телемарафона высказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что сейчас эксперты работают над изучением этого и исследуют обломки "Шахеда", которые удалось обнаружить на месте, передает 24 Канал.

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"Шахед" мог иметь усиленную боевую часть

Гуменюк сообщила, что сейчас продолжается поисково-спасательная операция и разбор завалов. Вероятно, специалисты смогут обнаружить дополнительные обломки "Шахеда", который атаковал многоэтажку. Беспилотник разрушил сразу 18 квартир, один подъезд полностью обвалился, а в Офисе генпрокурора заявляли, что ранее дроны-камикадзе не наносили таких разрушений, поэтому в ОК "Юг" предполагают, что БПЛА мог иметь усиленную боевую часть.

Не исключено, что могла быть усиленная боевая часть. Враг постоянно работает над совершенствованием того, чем атакует нас. Мы видели уже модификации ракет, которые у них есть на остатках, они пытаются их каким-то образом подстроить под имеющиеся планы. Видим, что они используют управляемые авиабомбы, напомню – это тоже модификация определенная. Поэтому мы понимаем, что изменения в вооружении, которое будет применять враг, продолжаются,

– подчеркнула Гуменюк.

Вместе с тем, в ОК "Юг" не стали говорить, каким типом "Шахедов" атаковали Одессу. Гуменюк заявила, что эксперты, прокуратура и полиция сейчас проводят все необходимые экспертизы и исследования. Она добавила, что когда будут готовы результаты, тогда и озвучат, каким именно "Шахедом" нанесли удар по многоэтажке.

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