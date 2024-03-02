Силы ПВО в течение часа отражали атаку. Украинские защитники сбили почти все дроны-камикадзе.

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Как отработала ПВО

В ночь на 2 марта россияне совершили очередную террористическую атаку дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". На Одесскую область из акватории Черного моря враг направил 8 ударных беспилотников.

В течение часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. Силами и средствами ПВО удалось сбить 7 беспилотников.

Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в 9-этажный дом спального района. Часть подъезда из 18 квартир разрушена,

– добавили в Силах обороны.