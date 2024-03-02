В Силах обороны Юга в 01:06 сообщили, что в Одесской области идет боевая работа. На данный момент известно, что регион под угрозой атаки "Шахедами".

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Одесская область под атакой "Шахедов"

Украинцам напоминают, что сбивание дронов-камикадзе такое же опасное, как и атака ими. Поэтому призывают не покидать укрытий. Также отмечают, что не стоит снимать работу ПВО.

Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны,

– говорится в сообщении.

В 01:13 Суспильне Одесса сообщило о том, что взрыв прогремел в Одессе. Пока неизвестно, или это работа ПВО по дронам врага, или вероятный прилет в областном центре.

Обратим внимание, что местные СМИ после 1 ночи начали сообщать о том, что в Одесской области работает ПВО. Поэтому жителей региона призвали быть осторожными и не рисковать собственной жизнью.

Предшествовал этому призыв главы Одесской ОВА Олега Кипера. В 00:39 он написал в своем телеграме: "Одесса и Одесский район, спуститесь, пожалуйста, в укрытие! Ударные дроны в нашем направлении!"

Атака Одесской области "Шахедами": что говорят Воздушных силах