56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада прокоментувала атаку дронами на Одесу, що сталася 2 березня. Станом на 3 березня відомо, на жаль, про 10 загиблих. Серед них – Олег Кравець.

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Що відомо про цю родину

Олег Володимирович Кравець – це колишній заступник командира 56 бригади з морально-психологічного забезпечення. Він мав звання полковника. Разом з ним загинула дружина Тетяна, яка теж нещодавно служила у цій бригаді. Також російська атака забрала життя в їхньої 7-місячної доньки Лізи.

Жорстоке вбивство цілої родини армією агресора біллю відгукується в серці кожного з нас! Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблих! Ворог відповість за кожен свій злочин! Не забудемо! Не пробачимо!

– мовиться у повідомленні.

Наразі тривають пошуки ще двох дітей цього подружжя. А саме 9-річного Сергія та 8-річної Злати.

Що відомо про атаку 2 березня