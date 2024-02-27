Известно, что подтвердилась гибель жителя поселка Зализци Тернопольской области Ивана Григуса, которого безжалостно расстреляли оккупанты. Об этом сообщил поселковый голова Зализцев Андрей Нога.

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Россияне расстреляли Ивана Григуса

Голова поселка отметил, что защитник Украины был 1991 года рождения.

Он попал в плен в Донецкой области и был расстрелян российскими оккупантами.

К сожалению, словами трудно заживить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть родного человека – большое испытание. Сил родным, близким, друзьям и всем, кто знал нашего защитника Ивана, пережить эту неописуемую боль от потери,

– написал председатель.

Андрей Нога добавил, что о дате и времени встречи погибшего воина сообщат дополнительно.

Также в начале февраля в сети опубликовали видео, на котором, как утверждается, пленный под Новомихайловкой, что в Донецкой области, украинский военный 79 бригады ВСУ. На видео он назвал себя Иваном Григусом.

Иван Григус в плену: смотрите видео

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память.

Россияне расстреляли украинских воинов

Недавно стало известно, что россияне снова расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что военное преступление вероятно случилось 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе.

Лубинец рассказал, что "на видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружные и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли".

По его словам, точное количество казненных россиянами украинцев не известно – вероятно их было не менее семи.