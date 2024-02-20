Офис Генерального прокурора сообщил, что инцидент произошел 18 февраля вблизи Работино Запорожской области. Через день, 20 февраля, соцсетями распространилось видео расстрела.

Читайте также Россия расстреляла 6 наших пленных в Авдеевке: заявление Уполномоченного по правам человека

Что говорит прокуратура

Офис Генерального прокурора подтвердил убийство украинских военнопленных россиянами в Запорожской области. Начато досудебное расследование, осуществляемое следователями Управления СБУ в Запорожской области.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление,

– говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть статьи 438 Уголовного кодекса Украины).