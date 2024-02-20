Офіс Генерального прокурора повідомив, що інцидент стався 18 лютого поблизу Роботиного Запорізької області. Через день, 20 лютого, соцмережами поширилося відео розстрілу.

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Що каже прокуратура

Офіс Генерального прокурора підтвердив вбивство українських військовополонених росіянами у Запорізькій області. Розпочато досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин,

– мовиться у повідомленні.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина статті 438 Кримінального кодексу України).