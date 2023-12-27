Це трапилось через годину після потрапляння наших захисників в полон. Офіс генпрокурора пояснив, що такими вчинками Росія порушила статтю 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
Дивіться також Росіяни "погубили" телефони на Херсонщині: там знайшли фото майже всієї роти
Росіяни розстріляли трьох наших полонених
За даними слідства, військовослужбовці армії Росії у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення статті 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли. Відео про це наразі розповсюджено в інтернеті,
– розповіли в прокуратурі.
На опублікованих у мережі відео видно, як російські окупанти цинічно та цілеспрямовано розстріляли трьох українських військових.
Через трагедію Офіс генпрокурора почав кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Винним загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.
Справу розслідують слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
"Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими", – запевнили в Офісі генпрокурора.
Важливо Його останні слова були "Слава Україні": окупанти розстріляли українського військовополоненого
Росія не вперше вдається до звірств
- В Офісі генпрокурора пригадали, що це не перша подібна трагедія, до якої причетна Росія. Так, у грудні у мережі з'явилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон. Трагедія трапилась біля одного зі спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району Донецької області. Група осіб в російській формі впритул розстріляла двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон.
- Перед цим зафіксували використання українських військовополонених як "живого щита" на лінії зіткнення. Тоді у мережі з'явилось відео на якому видно, як окупанти стріляли з-за спин українських військовополонених біля Роботиного Запорізької області.
- Тоді Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу про порушення законів та звичаїв війни. Вона передбачає позбавлення волі на термін 8 – 12 років.