Це трапилось через годину після потрапляння наших захисників в полон. Офіс генпрокурора пояснив, що такими вчинками Росія порушила статтю 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

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Росіяни розстріляли трьох наших полонених

За даними слідства, військовослужбовці армії Росії у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення статті 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли. Відео про це наразі розповсюджено в інтернеті,
– розповіли в прокуратурі.

На опублікованих у мережі відео видно, як російські окупанти цинічно та цілеспрямовано розстріляли трьох українських військових.

Через трагедію Офіс генпрокурора почав кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Винним загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Справу розслідують слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

"Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими", – запевнили в Офісі генпрокурора.

Важливо Його останні слова були "Слава Україні": окупанти розстріляли українського військовополоненого

Росія не вперше вдається до звірств

  • В Офісі генпрокурора пригадали, що це не перша подібна трагедія, до якої причетна Росія. Так, у грудні у мережі з'явилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон. Трагедія трапилась біля одного зі спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району Донецької області. Група осіб в російській формі впритул розстріляла двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон.
  • Перед цим зафіксували використання українських військовополонених як "живого щита" на лінії зіткнення. Тоді у мережі з'явилось відео на якому видно, як окупанти стріляли з-за спин українських військовополонених біля Роботиного Запорізької області.
  • Тоді Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу про порушення законів та звичаїв війни. Вона передбачає позбавлення волі на термін 8 – 12 років.