Це трапилось через годину після потрапляння наших захисників в полон. Офіс генпрокурора пояснив, що такими вчинками Росія порушила статтю 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

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Росіяни розстріляли трьох наших полонених

За даними слідства, військовослужбовці армії Росії у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення статті 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли. Відео про це наразі розповсюджено в інтернеті,

– розповіли в прокуратурі.

На опублікованих у мережі відео видно, як російські окупанти цинічно та цілеспрямовано розстріляли трьох українських військових.

Через трагедію Офіс генпрокурора почав кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Винним загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Справу розслідують слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

"Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими", – запевнили в Офісі генпрокурора.

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Росія не вперше вдається до звірств