За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Вона передбачає позбавлення волі на термін від восьми до дванадцяти років.

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Розслідування інциденту

В Офісі Генпрокурора повідомили, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР став відеоматеріал, який був поширений в мережі інтернет журналістами "Радіо Свобода".

За попередніми даними, військовослужбовці Росії, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, під час здійснення бойових дій проти Сил оборони України на Запорізькому напрямку зухвало використовували українських військовополонених як "живий щит",

– йдеться в повідомленні.

Наразі проводяться першочергові слідчі розшукові дії.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі Офісу Генерального прокурора. Його здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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Що відомо про цю ситуацію