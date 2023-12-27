Это произошло через час после попадания наших защитников в плен. Офис генпрокурора объяснил, что такими поступками Россия нарушила статью 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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Россияне расстреляли трех наших пленных

По данным следствия, военнослужащие армии России в декабре 2023 года во время боевого столкновения с Силами обороны Украины вблизи населенного пункта Работино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников. Через час, в нарушение статьи 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, оккупанты их расстреляли. Видео об этом распространено в интернете,

– рассказали в прокуратуре.

На опубликованных в сети видео видно, как российские оккупанты цинично и целенаправленно расстреляли трех украинских военных.

Из-за трагедии Офис генпрокурора начал уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Виновным грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Дело расследуют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

"Это очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными", – заверили в Офисе генпрокурора.

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Россия не впервые прибегает к зверствам