Убийство пленных – тяжкое международное преступление
В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Это часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса.
Видео ужасной казни украинских воинов распространили оккупантами в сети 2 декабря. По предварительным данным, россияне расстреляли защитников возле одного из наблюдательных пунктов в районе села Степовое Покровского района.
На видео зафиксировано, как группа лиц в российской форме в упор расстреливает двух сдававшихся в плен безоружных военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины, – подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.