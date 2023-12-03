Российские военнослужащие расстреляли безоружных защитников. По предварительным данным, сделали это возле одного из наблюдательных пунктов в районе села Степовое Покровского района Донецкой область.

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Убийство пленных – тяжкое международное преступление

В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Это часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса.

Видео ужасной казни украинских воинов распространили оккупантами в сети 2 декабря. По предварительным данным, россияне расстреляли защитников возле одного из наблюдательных пунктов в районе села Степовое Покровского района.

На видео зафиксировано, как группа лиц в российской форме в упор расстреливает двух сдававшихся в плен безоружных военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины,

– подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.