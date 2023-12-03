Видео в сети опубликовал телеграм-канал DeepState. Позже жуткие кадры прокомментировал Дмитрий Лубинец, который сообщил, что готовит обращение к ООН и Международному комитету Красного Креста.
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Оккупанты коварно расстреляли безоружных солдат
В СтратКоме ВСУ подтвердили, что Россия в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, а также нормы международного права и совершила военное преступление. Трагедия произошла, когда украинские военные сдавались в плен.
На кадрах, опубликованных в медиа, изображена казнь двух военнопленных Вооруженных Сил Украины. По подтвержденной информации, российские оккупанты в который раз коварно расстреляли безоружных солдат,
– подтвердили расстрел в ВСУ.
Спикер ОСГВ "Таврия" Александр Штупун подчеркнул, что подобные преступления не имеют срока давности и преступники будут наказаны. Кроме того, он добавил, что все доказательства расстрела безоружных украинских военных будут переданы в международные институты.
"Призываем международное сообщество осудить действия России и привлечь военное руководство страны-агрессора к ответственности", – призвали в СтратКоме ВСУ.
Что известно о расстреле украинских военных
- Как сообщают в сети, оккупанты расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен возле Степового в Донецкой области. Тогда россияне зашли на позиции 45 отдельного стрелкового батальона, и двое украинских защитников были вынуждены сдаться врагу, ведь у них закончился боекомплект.
- На опубликованных кадрах хорошо видно, что украинские военные выходят из блиндажа, держа руки за головой и полностью безоружные. Оккупанты дождались, пока военные выйдут с позиции, а затем цинично их расстреляли.
- Дмитрий Лубинец заявил, что россияне должны были взять украинских военных в плен и предоставить им официальный статус военнопленных. Однако россияне прибегли к циничным действиям, поэтому Украина будет обращаться ко всем международным сообществам, чтобы привлечь Россию и всех ответственных за совершение военных преступлений.