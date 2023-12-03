Відео у мережі опублікував телеграм-канал DeepState. Згодом моторошні кадри прокоментував Дмитро Лубінець, який повідомив, що готує звернення до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Окупанти підступно розстріляли беззбройних солдатів

У СтратКомі ЗСУ підтвердили, що Росія вкотре порушила закони й звичаї війни, а також норми міжнародного права й скоїла воєнний злочин. Трагедія сталася, коли українські військові здавалися у полон.

На кадрах, опублікованих у медіа, зображено страту двох військовополонених Збройних Сил України. За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдатів,

– підтвердили розстріл у ЗСУ.

Речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун наголосив, що подібні злочини не мають строку давності й злочинці будуть покарані. Крім того, він додав, що усі докази розстрілу беззбройних українських військових будуть передані у міжнародні інституції.

"Закликаємо міжнародну спільноту засудити дії Росії та притягнути військове керівництво країни-агресора до відповідальності", – закликали в СтратКомі ЗСУ.

Що відомо про розстріл українських військових