Відео у мережі опублікував телеграм-канал DeepState. Згодом моторошні кадри прокоментував Дмитро Лубінець, який повідомив, що готує звернення до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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Окупанти підступно розстріляли беззбройних солдатів
У СтратКомі ЗСУ підтвердили, що Росія вкотре порушила закони й звичаї війни, а також норми міжнародного права й скоїла воєнний злочин. Трагедія сталася, коли українські військові здавалися у полон.
На кадрах, опублікованих у медіа, зображено страту двох військовополонених Збройних Сил України. За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдатів,
– підтвердили розстріл у ЗСУ.
Речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун наголосив, що подібні злочини не мають строку давності й злочинці будуть покарані. Крім того, він додав, що усі докази розстрілу беззбройних українських військових будуть передані у міжнародні інституції.
"Закликаємо міжнародну спільноту засудити дії Росії та притягнути військове керівництво країни-агресора до відповідальності", – закликали в СтратКомі ЗСУ.
Що відомо про розстріл українських військових
- Як повідомляють у мережі, окупанти розстріляли українських військових, які здавалися в полон біля Степового у Донецькій області. Тоді росіяни зайшли на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону й двоє українських захисників були змушені здатися ворогу, адже у них закінчився боєкомплект.
- На опублікованих кадрах добре видно, що українські військові виходять з бліндажа, тримаючи руки за головою, й повністю беззбройні. Окупанти дочекалися, поки військові вийдуть з позиції, а потім цинічно їх розстріляли.
- Дмитро Лубінець заявив, що росіяни мали взяти українських військових у полон й надати їм офіційний статус військовополонених. Проте росіяни вдалися до цинічних дій, тому Україна звертатиметься до усіх міжнародних спільнот, аби притягнути Росію та усіх відповідальних за скоєння воєнних злочинів.