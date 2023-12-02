Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на вбивство українських полонених російськими окупантами, яке потрапило на відео. Він висловив сподівання, що ГУР фізично встановить особи винних у цьому злочині.

До теми Отримуємо десятки відео: Лубінець назвав випадки публічної страти українських полонених

Що цьому передувало

Телеграм-канал DeepState виклав відео, на якому показано, як російські загарбники вбивають українських військовополонених. На кадрах можна побачити, як російські солдати стоять біля бліндажа. З нього виходять двоє українських військових, тримаючи руки за головами, та лягають животами на землю. Після цього окупанти цинічно розстрілюють цих двох беззбройних людей, які здавалися у полон.

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Окупанти розстріляли двох військовополонених: відео DeepState



За даними DeepState, цей воєнний злочин стався біля Степового, що на Донеччині. Росіяни зайшли на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону.

Двоє наших захисників були змушені здатися ворогу, бо у них закінчився боєкомплект. Однак російські окупанти спеціально дочекалися, доки з бліндажа вийде другий український воїн, та просто розстріляли їх обох.

Що сказав Лубінець

Омбудсмен анонсував офіційне звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста, адже ця організація має мандат фіксації поводження з військовополоненими. Також Лубінець звернеться до ООН, що там зафіксували ще один факт порушення міжнародного гуманітарного права з боку країни-агресорки та російських військових. Він наголосив, що страта тих, хто здається у полон, є воєнним злочином.

Росія повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони не поодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці!

– написав Лубінець у своїх соцмережах.

Він зауважив, що на кадрах чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон. Адже наші воїни були обеззброєнні та тримали руки піднятими до гори. Ці солдати не несли жодної загрози. Росіяни мали взяти їх у полон та надати їм статус військовополонених.

Лубінець заявив, що це також є відповідальністю вищого керівництва Росії. Він наголосив, що покарання мають понести всі винні.