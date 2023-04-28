В Офісі генпрокурора, відповідаючи на запит журналістів, зазначили, що українські правоохоронні органи ведуть досудове розслідування 265 злочинів, вчинених росіянами проти українських військовополонених.

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На цей час потерпілими від таких злочинів є понад 1500 українських військовослужбовців, з яких 73 – умисно вбито.

Чи будуть покарані винні

В Офісі генпрокурора відзначили, що за фактами жорстокого поводження з військовополоненими наразі заочно повідомили про підозру двом особам, серед них одній людині – за фактом вбивства. Слідство в інших провадженнях триває, вживають заходів для встановлення всіх обставин вчинення цих злочинів.

13 квітня омбудсмен Дмитро Лубінець, коментуючи відео страти українського військового, сказав, що це тільки один з прикладів, який опублікувала російська сторона. А насправді ж їх дуже багато, можливо, навіть десятки тисяч.

Зверніть увагу! Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець також повідомив, що 86% українських військових, яких вдалося повернутися з російського полону, повідомили про те, що зазнавали прямих фізичних тортур від росіян.

17 квітня начальник ГУР Кирило Буданов спростував інформацію про те, що подібних воєнних злочинів нібито було багато. За його словами, це поодинокі випадки. Також він зазначив, що майже всіх російських окупантів, які стратили українських військовослужбовців, уже не існує.

Росіяни вже кілька разів зливали в мережу відео страти українських військових. 11 квітня у мережі поширили відео, на якому російські військові стратили українського військовополоненого.